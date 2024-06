Die Operettenbühne Vaduz feiert 2025 ihren 85. Geburtstag. Ihre erste Operette, Das Waldvögelein von Georg Milke, führte die Bühne 1940 im Vaduzer Rathaussaal auf. Von 1940 bis 1974 gab es jedes Jahr eine Operettenproduktion, seit 1975 finden die Aufführungen alle zwei Jahre im Vaduzer Saal statt – alternierend mit der Operette Balzers.

Mit Carl Zellers Erfolgsoperette kehrt die Operettenbühne Vaduz zurück ins angestammte Fach. Nach dem Erfolg mit dem Broadway-Musical Kiss me, Kate im vergangenen Jahr ist nunmehr fränkische Lebenslust und Tiroler Fröhlichkeit angesagt. Letztmals 1995 auf dem Spielplan der Operettenbühne Vaduz freuen wir uns auf ein weiteres Gastspiel von Vogelhändler Adam und seiner Christel von der Post im Vaduzer Saal. Die 60. Spielzeit bringt auch einen Wechsel in der Regie: Mit Olivia Schaaf setzt die Operettenbühne Vaduz auf eine junge Regisseurin mit Liechtensteiner Wurzeln. Erstmals wirkte sie 2011 auf den Vaduzer Brettern, damals als Regieassistentin für Eine Nacht in Venedig. Nun heißen wir sie als Regisseurin willkommen.

Carl Zellers Vogelhändler aus dem Jahr 1891 zählt zu den Top-Klassikern der Operette. Hits wie Schenkt man sich Rosen in Tirol, Ich bin die Christel von der Post und Grüass enk Gott, alle miteinander haben den Komponisten schon vor der Jahrhundertwende weltberühmt gemacht. Die Geschichte über eine junge Liebe, die sich gegen Machtstreben, dummdreiste Intrige, Günstlingswirtschaft und echte erotische Versuchung zu behaupten hat, ist zeitlos.

Premiere 1. Februar 2025

weitere Aufführungen: 2., 7., 8., 9., 14., 15. und 16. Februar 2025

