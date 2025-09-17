Die Staatsoper Stuttgart ist ein Opernhaus von Weltrang – mit klassizistischer Pracht, preisgekröntem Ensemble und einem Spielplan, der Tradition und Gegenwart in einzigartiger Weise verbindet.

Die Staatsoper Stuttgart erhebt sich eindrucksvoll im Oberen Schlossgarten. Das neoklassizistische Gebäude wurde zwischen 1909 und 1912 nach den Plänen von Max Littmann erbaut und ist heute das einzige im Originalzustand erhaltene Opernhaus der frühen 20. Jahrhundert-Architektur in Deutschland. Mit 1.404 Sitzplätzen, hervorragender Akustik und klarer Sicht von allen Plätzen ist das Große Haus bis heute ein Ort musikalischer Exzellenz.

International genießt die Staatsoper einen herausragenden Ruf. Mehrfach wurde sie als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet, ihr Chor trägt regelmäßig den Titel „Opernchor des Jahres“. Berühmt ist das Haus auch für seine Ensemblekultur: Anstelle von wechselnden Starauftritten setzt Stuttgart auf kontinuierliche Zusammenarbeit, die dem Repertoire Tiefe und Authentizität verleiht. Die Staatsoper ist Teil der Württembergischen Staatstheater, dem größten Drei-Sparten-Haus Deutschlands. Unter einem organisatorischen Dach wirken Oper, Schauspiel und Ballett, jedoch mit eigenständigen künstlerischen Leitungen. Diese Struktur eröffnet Raum für mutige Entscheidungen, neue Formate und einen außergewöhnlich vielseitigen Spielplan. Mit Projekten wie der „Jungen Oper im Nord“ (JOiN) werden neue Zugänge geschaffen, die Musiktheater auch für Kinder, Jugendliche und Menschen ohne klassische Opernerfahrung erfahrbar machen.

Neben der Pflege des großen Opernrepertoires liegt ein Schwerpunkt auf zeitgenössischen Werken, Uraufführungen und Neuinterpretationen, die regelmäßig weit über die Stadt hinaus Aufmerksamkeit erzeugen. Auch das Staatsorchester Stuttgart, eines der traditionsreichsten Klangkörper Deutschlands, trägt mit seinen Opern- und Konzertauftritten zum internationalen Renommee des Hauses bei. So verbindet die Staatsoper Stuttgart historische Architektur mit künstlerischer Avantgarde – ein lebendiges Kulturzentrum, das tief in der Stadt verankert ist und zugleich internationale Strahlkraft besitzt.

www.staatsoper-stuttgart.de