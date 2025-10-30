Mit Witz, Fantasie und poetischer Tiefe entführt „Gulliver’s Travels“ in eine Welt voller Abenteuer und Wunder – ein modernes Familienstück über die Macht der Vorstellungskraft, das zeigt, wie Geschichten uns helfen, die Realität mit neuen Augen zu sehen.

Grace soll im Haushalt mithelfen und hat keine Zeit mehr zum Tanzen und Spielen. Dabei ist sie doch noch ein Kind! Also träumt sich Grace mithilfe ihrer Fantasie davon – sie verwandelt sich in Gulliver, den abenteuerlustigen Weltumsegler aus dem Roman von Jonathan Swift. Auf ihren Reisen trifft sie auf wundersame Kreaturen, überwindet große Gefahren und schließt unerwartete Freundschaften. Doch irgendwann muss sie zurück zu ihrer Familie …

Die britische Autorin Lulu Raczka erzählt Swifts fantastischen Klassiker von 1726 als berührendes Theaterstück über die zeitlose Kraft von Geschichten. Regisseurin Jaz Woodcock-Stewart erweckt Gullivers berühmte Reisen in einer höchst einfallsreichen Show zum Leben. In Weimar inszeniert sie ihren Theaterhit aus London für die ganze Familie.

Premiere 29. November

weitere Aufführungen: 2., 17., 18., 21. und 22. Dezember 2025, 11. und 29. Januar, 1. Februar, 29. März, 31. Mai 2026

