Mit spritzigem Humor, scharfen Dialogen und unvergesslichen Songs bringt „Kiss Me, Kate“ den Broadway-Glamour nach Weimar – ein turbulentes Musical über Liebe, Eitelkeit und die Tücken des Theaters, das Shakespeares „Widerspenstige Zähmung“ in ein rasantes Spiel der Gefühle verwandelt.

Musicalstar Lilli Vanessi und ihr Produzent und Spielpartner Fred Graham haben eine Beziehungskrise: In der Musical-Version von Shakespeares Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ fliegen zwischen ihnen die Fetzen. Und als dann noch zwei theaterliebende Gangster ins Spiel kommen, um Fred zu erpressen, entfaltet sich ein irrwitziger Krimi, der für komödiantische Verwirrung sorgt.

Wie kann man Herzen brechen? „Schlag nach bei Shakespeare!“, lautet ein Tipp für alle. Dieser und viele weitere Ohrwürmer machten das Musical seit seiner Uraufführung 1948 zu einem Welterfolg. Der preisgekrönte Schauspieler und Regisseur André Kaczmarczyk wird den Broadway-Hit inszenieren und die Geschichte voller Beziehungskrisen dabei bunt und aus heutiger Perspektive beleuchten.

Premiere 7. November

weitere Aufführungen: 15. und 30. November, 12. und 26. Dezember 2025, 16. und 31. Januar, 14. Februar, 5. und 15. März, 6. und 24. April, 29. Mai 2026

