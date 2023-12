Weihnachtliche Gemälde der Residenzgalerie im Rahmen der Sonderausstellung „Von 0 auf 100“ sowie besondere Krippen aus der Sammlung des Dommuseums und des Museums St. Peter.

Weihnachten in „Von 0 auf 100“

In der Sonderausstellung „Von 0 auf 100“ können Sie sich in 5 der 11 Ausstellungsräume auf Weihnachten einstimmen. Es sind Darstellungen von Maria und von Maria und Kind zu sehen sowie Gemälde mit Szenen der Weihnachtsgeschichte, die in den Evangelien von Lukas und Matthäus wiedergegeben werden, etwa „Geburt Christi“, „Anbetung der Hirten“ und „Anbetung der Könige“, aber auch „Flucht nach Ägypten“ und „Darbringung im Tempel“.

30. November 2023 bis 8. Januar 2024

www.domquartier.at