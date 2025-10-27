Großes Rock-Musical trifft imposante Freilicht-Kulisse: Die DomStufen‑Festspiele 2026 zeigen das mitreißende Werk Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber in einer Inszenierung voller Energie, Leidenschaft und spektakulärer Bilder – mitten unter dem weiten Himmel Erfurts.

Die DomStufen-Festspiele verwandeln im Sommer 2026 erneut den historischen Domplatz vor Dom und Severikirche in eine einmalige Open-Air-Bühne für das Musical Jesus Christ Superstar. In der Inszenierung von Peter Lund erklingen die kraftvollen Songs des legendären Rock-Musicals – verbildlicht durch eindrucksvolle Choreografien, eindringliche Klangwelten und eine inszenatorische Wucht, die die letzten Tage von Jesus von Nazareth neu erzählt: nicht als klassische Passion, sondern als Geschichte von Revolution, Intrige, Macht und Liebe.

Musikalische Leitung liegt in den Händen von Clemens Fieguth, Bühnenbild und Kostüme verbinden Ritual und zeitgenössisches Bühnenepos. Die spektakuläre Kulisse der 70 Domstufen wird zur Arena für eine epische Erzählung – rund 2.200 Zuschauer pro Vorstellung erleben mitreißende Szenen zwischen Glanz und Abgrund, zwischen Sehnsucht und Aufbegehren.

Als einer der Höhepunkte des deutschen Freilichttheaters versprechen die Festspiele 2026 ein kulturelles Großereignis zu werden: eine Kombination aus Musikgeschichte, szenischer Kraft und urbanem Open-Air-Erlebnis. Wer Theater unter offenem Himmel liebt, darf sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.

7. bis 30. August 2026

www.domstufen-festspiele.de