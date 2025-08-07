Mit „Der Menschenfeind“ bringt das Düsseldorfer Schauspielhaus ein zeitloses Stück von Molière auf die Bühne, das radikale Wahrhaftigkeit gegen gesellschaftliche Konventionen stellt. In einer Welt, die auf Höflichkeiten, Diplomatie und Selbstinszenierung basiert, trifft unbedingte Ehrlichkeit auf charmante Doppelmoral – und stellt dabei nicht nur persönliche Beziehungen, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt infrage. Molières Komödie bleibt dabei erstaunlich aktuell: Wie viel Wahrheit hält unsere Zeit aus?

Alceste ist ein Fanatiker der Wahrheit und stellt sich radikal gegen jede Form der Heuchelei und der Lüge. Seine Liebe zur charmanten Célimène jedoch stellt ihn auf die Probe. Wie viel Ehrlichkeit erträgt die Liebe eigentlich? Und wie viel eine Gesellschaft? Wie viel Wahrheit will man überhaupt noch hören? Was würde denn eine radikale Wahrheit bedeuten, würde man nicht verzweifeln an ihr, an den Zumutungen der Realität? Wäre man nicht ein Feind der Menschen, wenn man ehrlich mit ihnen ist?

Premiere 25. Oktober 2025

