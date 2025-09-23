Das Liechtensteinische LandesMuseum widmet dem 80. Geburtstag von Fürst Hans-Adam II. ein außergewöhnliches Ausstellungshighlight: die Präsentation des neu erworbenen Mars von Giambologna. Die kleinformatige Bronze des flämisch-italienischen Meisters gehört zu den erlesensten Schöpfungen der Spätrenaissance und verkörpert in ihrer kraftvollen Haltung und heroischen Spannung ein Sinnbild jener inneren Stärke, die wahre Würde und Führungsanspruch ausdrückt.

Jean de Boulogne, bekannt als Giambologna, prägte im Florenz der Medici mit seiner virtuosen Formensprache die Kunstgeschichte Europas. Der Mars, um 1570 entstanden, beeindruckt nicht nur durch seine meisterhafte Anatomie und feinen Details – bis hin zu den zarten Adern an den Schläfen –, sondern auch durch seine Nähe zum ursprünglichen Wachsmodell des Künstlers. Diese Nähe macht die Bronze zu einem der frühesten und authentischsten Zeugnisse von Giambolognas Arbeit.

Umrahmt wird das zentrale Werk von weiteren ausgewählten Kleinbronzen aus den Fürstlichen Sammlungen, die nach Modellen Giambolognas und seiner Werkstatt gefertigt wurden. Arbeiten von Schülern und Nachfolgern wie Antonio und Giovanni Francesco Susini, Pietro Tacca oder Adriaen de Vries eröffnen einen faszinierenden Vergleich: Unterschiede in Patinierung, Oberflächenbearbeitung und Ausführung lassen erkennen, wie die Werkstatt des Künstlers ihre Produktion perfektionierte und über Generationen hinweg fortführte.

Die Ausstellung führt die Besucherinnen und die Besucher in die Welt des Florenz der Medici – eine Epoche, in der Kunst, Macht und Mäzenatentum untrennbar miteinander verbunden waren. Zugleich würdigt sie Fürst Hans-Adam II. als Kunstsammler, der die jahrhundertealte Tradition des Fürstenhauses fortführt und mit dem Erwerb dieses Meisterwerks die Fürstlichen Sammlungen um ein Glanzstück bereichert.

Mit rund 200 erlesenen Kunstwerken gehören die Fürstlichen Sammlungen weltweit zu den bedeutendsten Privatsammlungen Europas. Die Präsentation des Mars in Vaduz ist nicht nur eine Hommage an einen kunstsinnigen Regenten, sondern auch eine seltene Gelegenheit, die Ausstrahlung eines der wichtigsten Renaissance-Bronzen aus nächster Nähe zu erleben.

17. September bis 16. November 2025

www.landesmuseum.li