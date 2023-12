„Peter Pan – Das Familienmusical“ und „3 Musketiere — Das Musical“ – zwei großartige Stücke sind im kommenden Jahr auf der Freilichtbühne Meppen zu erleben.

Peter Pan – Das Familienmusical

Wohl jeder kennt die Geschichte um Peter Pan, Captain Hook und die Fee Tinkerbell. Peter Pan und seine Gang „Die verlorenen Jungs“ wollen niemals Erwachsen werden. Sie leben alle auf der Insel „Nimmerland“. Eine Insel auf der es Feen, schurkische Piraten, zauberhafte Meerjungfrauen und ein tickendes Krokodil gibt. Eines Abends fliegt Peter Pan durch das offene Fenster ins Kinderzimmer der Familie Darling, und ehe der Hund Nana und die Eltern etwas bemerken, fliegen die Kinder Wendy, John und Michael mit Peter und den Feen hinaus in die Nacht und landen auf Nimmerland. Dort erwarten sie große Abenteuer, die sie gemeinsam meistern. James Matthew Barries Geschichte erzählt von Zauber und Tücken der Kindheit, von Freundschaft, Familie und der Suche nach dem eigenen Weg. Eine berührende und spannende Geschichte für die ganze Familie, eingebettet in wunderbare Songs und mitreißende Choreografien. Und nicht vergessen: Es gibt immer einen Weg nach Nimmerland! Alles, was man braucht, ist Glaube, Vertrauen – und etwas Feenstaub.

Premiere 19. Mai 2024

weitere Aufführungen: 26. Mai, 2. und 9. Juni, 21., 24., 28. und 31. Juli, 4., 7., 11., 18., 22. und 25. August

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

3 Musketiere — Das Musical

Die Geschichte der „3 Musketiere“ spielt in Frankreich im 17. Jahrhundert. D’Artagnan, ein junger Gascogner, macht sich auf den Weg nach Paris. Er will ein Musketier in der Garde des Königs werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten. Kaum angekommen, gerät er in Konflikte mit den drei Musketieren Athos, Porthos und Aramis, doch plötzlich müssen sie sich gemeinsam gegen die Schergen des Kardinal Richelieus verteidigen. Sie werden zu Freunden und bestehen zusammen viele Abenteuer. Eine Geschichte um Macht, Intrige und Leidenschaft beginnt. Das Musical von Rob und Ferdi Bolland nach der berühmten Romanvorlage von Alexandre Dumas besticht durch kraftvolle Rock-Popmusik und gefühlvolle Balladen, packende Szenen, spektakuläre Fechtkämpfe und auch eine große Portion Humor. Die Bolland Brüder machten in den 1980er Jahren Furore mit Kompositionen für den Sänger Falco. Aus ihrer Feder stammen die Songs „Jeannie“ und „Rock me Amadeus“. Das Musical wurde im Auftrag von Stage Entertainment entwickelt.

Premiere 22. Juni 2024

weitere Aufführungen: 28. und 29. Juni, 26. und 27. Juli, 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. und 31. August

www.freilichtbuehne-meppen.de