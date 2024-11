Stellen Sie sich ein Dorf vor, das zur Adventszeit in ein Wintermärchen erwacht. In Bad Hindelang, am Fuße der Allgäuer Alpen, geschieht genau das: Lichter erleuchten die verschneiten Gassen, der Duft von Glühwein liegt in der Luft, und Alphörner kündigen den Beginn der Weihnachtszeit an. Vom 28. November bis 15. Dezember verzaubert dieser Weihnachtsmarkt Besucher aus nah und fern.

Was den Markt so besonders macht, ist die perfekte Mischung aus Tradition und Kreativität. Hier trifft altes Handwerk auf neue Ideen, und so entsteht eine Atmosphäre, die alle Sinne anspricht. Eingebettet in die eindrucksvolle Bergkulisse bietet der Markt weit mehr als nur Stände und Lichter.

Pünktlich zum sechsten Glockenschlag erscheint das Christkind in goldenem Gewand und eröffnet den Markt mit einer feierlichen Ansprache. Begleitet von Engeln und Zylindermännern verwandelt es das Dorf in ein strahlendes Lichtermeer.

Mit über 130 Ausstellern und achtzig dekorierten Hütten bietet der Markt eine breite Auswahl an Kunsthandwerk und Köstlichkeiten. Von Klöppel- und Schnitzarbeiten bis hin zu regionalen Delikatessen – die Besucher erhalten faszinierende Einblicke in das Handwerk des Allgäus. Das historische Rathaus wird zum größten Adventskalender der Region, der täglich mit neuen Überraschungen aufwartet.

Kinder erwartet im Kinderschlosshof ein besonderes Programm: Basteln in der Engelwerkstatt, Teddybären stopfen im Wichtel-Bärenhaus und Geschichten aus der Villa Kunterbunt sorgen für leuchtende Augen.

Für musikalische Unterhaltung ist täglich gesorgt. Auf den Bühnen vor dem Rathaus und am Kurhausplatz finden Konzerte statt, darunter Auftritte von Alphorngruppen. Die Christbaumaus-stellung im Pfarrheim und die Krippenausstellung im Kurhaus laden zum Staunen ein.

Ein Höhepunkt ist der festliche Weihnachtsumzug. Mit 160 Figuren wie Engeln und Nussknackern entführt der Umzug Besucher in eine Märchenwelt und weckt Kindheitserinnerungen.

28. November bis 15. Dezember 2024

www.erlebnis-weihnachtsmarkt.de

Weihnachtsoper „Stille Nacht“

Ein weiteres Highlight ist die Weihnachtsoper „Stille Nacht“, die die Entstehung des weltberühmten Weihnachtsliedes erzählt. Unter der Leitung von Ralf Ludewig vom Münchner Knabenchor und der Regie von Brigitte Weber wird die Geschichte von Josef Mohr und Franz Xaver Gruber in berührender Leichtigkeit präsentiert.

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang bietet eine festliche Auszeit inmitten der winterlichen Alpenlandschaft. Lassen Sie sich von der Magie dieses besonderen Marktes verzaubern und genießen Sie unvergessliche Momente.

29. November bis 8. Dezember 2024

ticket.stille-nacht-weihnachtsoper.de