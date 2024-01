Ein luftiges Erlebnis erwartet Sie auf der über 900 Jahre alten Erlebnisburg Hohenwerfen im Salzburger Pongau. Auf dem steilen Felskegel hoch über dem Salzachtal weht Ihnen beim Blick durch die Schießscharten das Lüftchen der umliegenden Gebirgsriesen um die Nase. Majestätisch thront die Burg Hohenwerfen auf einem Felsen hoch über dem Salzachtal. Um ihre Türme kreisen Greifvögel und wer die mächtigen Mauern durchschreitet, betritt eine andere Welt. Hier kann man das Mittelalter mit allen Sinnen erleben. Kein Wunder, dass die Erlebnis- burg zu Salzburgs beliebtesten Familienausflugszielen zählt.

Mythos Jackl: Hexen und Zauberer in Salzburg

Zu den absoluten Highlights jedes Burgbesuchs zählt die Sonderausstellung „Mythos Jackl – Zaube- rer und Hexen in Salzburg“, die sich gleich nach ihrer Eröffnung zu einem Besuchermagnet entwi- ckelte. Sie widmet sich dem Werfener Handwerker und Bandenführer Jakob Tischler oder Jakob Koller, besser bekannt als Zauberer Jackl. Auf insgesamt vier Ebenen des historischen Zeughauses tauchen Besucher in die Welt der Hexen und Zauberer ein – von den Geschehnissen rund um die Salzburger Zauberbubenprozesse bis zu aktuellen Hexenkulten auf der ganzen Welt. Die Ausstellung fasziniert und fesselt mit authentischen und zum Teil gruseligen Exponaten, Multimedia-Installationen und märchen- haften Figuren.

Das Mittelalter hautnah erleben

Doch nicht nur sagenumwobene Zauberer und Hexen gibt es auf der Erlebnisburg Hohenwerfen zu be- staunen. Fixpunkt jedes Besuches ist der geführte Rundgang durch die Festung. Dabei tauchen Gäste in die Geschichte des Bauwerkes ein und erfahren manch gruseliges Detail aus längst vergange- nen Tagen. Zum Beispiel in der Folterkammer mit ihrem furchteinflößenden Kerkerverließ, das einst von einem stummen Gefangenen bewohnt wurde. Hoch hinaus geht es am Glockenturm, wo ein wunder- schöner Blick über die Salzburger Gebirgslandschaft zum Fotografieren und Staunen einlädt. Die Besichtigung für fremdsprachige Besucher wird mit Audioguide in 13 Sprachen angeboten. Nach dem Rundgang lockt die Burgschenke mit regionalen Schmankerln und ritterlichen Köstlichkeiten.

Historische Greifvögel aus nächster Nähe

Größter Beliebtheit erfreuen sich auch die Flugvorführungen des historischen Landesfalkenhofes, die auf der Burg jeden Tag zweimal (im Juli und August sogar dreimal) stattfinden. Menschen aus aller Welt besuchen die Burg, um die spektakulären Flugmanöver von Falke, Adler, Bussard und Co. aus nächster Nähe zu betrachten. Die ausgebildeten Falkner und das Falknereimuseum bieten Einblicke in ein uraltes Handwerk, das heute nur mehr an wenigen Orten authentisch gelebt wird.

Von der mittelalterlichen Wehrburg zur Familienattraktion

Die Erlebnisburg Hohenwerfen blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück: Zeitgleich mit der Festung Hohensalzburg und der Burg Friesach in Kärnten begann man im Jahr 1077 unter Erzbischof Geb- hard von Helfenstein mit dem Bau. Große Herrscher und Landesherren waren Gefangene auf der Burg. In ihrer wechselhaften Geschichte diente die mächtige Festung unter anderem als Filmkulisse und Gendarmerieschule, bis Hohenwerfen schließlich vor über 30 Jahren für Besucher aus aller Welt geöffnet wurde. Seitdem hat sich die Burg zu einer der beliebtesten Attraktionen im Salzburger Land entwickelt.



Ein Paradies für Familien

Vor allem Familien fühlen sich auf der Burg Hohenwerfen wohl. Um den Kindern die Welt des Mittelal- ters anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln, gibt es für sie einen eigenen Audioguide in sechs Sprachen (Deutsch, Italienisch, Englisch, Niederländisch, Dänisch und Hebräisch). Aufregend wird es bei der Kinder-Rätselrallye: Ausgestattet mit einem Rätselheft machen sich die jungen Besucher auf eine spannende Schatzsuche. Wer alle Aufgaben löst, der erhält im Ritterladen eine kleine Überraschung.

360° Rundgänge laden zum Entdecken von Zuhause ein

Für alle Burgfans gibt es seit Kurzem einen kostenlosen, virtuellen Rundgang durch die Erlebnisburg Hohenwerfen. Besucher können dabei von zuhause aus die Innenräume des Bauwerks auf eigene Faust erkunden und die Sonderausstellung im Zeughaus bewundern. Ergänzt wird die 360°-Tour durch Experten-Interviews und spannende Hintergrundinformationen.

29. März bis 3. November 2024

www.burg-hohenwerfen.at