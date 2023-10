„Design follows function“ – getreu diesem Grundsatz entwickelt Leica seit über einem Jahrhundert Kameras. Verankert in dieser Tradition entstehen seitdem und bis heute legendäre Produkte in ikonischem Design. Konkurrenzlos in Stil und Qualität. Und unvergleichlich in Optik und Haptik. Ab 13. Oktober 2023 präsentieren wir im Ernst Leitz Museum die Sonderausstellung „Leica Design”, eine Hommage an „Leica. Das Wesentliche“, die die gestalterische Essenz der Leica Produkte in den Fokus.

Besucherinnen und Besucher werden in eine taktile Welt entführt, in der jedes Detail, jede Form und jedes Material sorgfältig ausgewählt ist, um ein einzigartiges ästhetisches und funktionales Erlebnis zu schaffen. Von der minimalistischen Eleganz der handgravierten Logos bis hin zur zeitlosen Silhouette, in der noch immer die Ur-Leica zu erkennen ist, können die Besucher*innen die Ästhetik und Funktionalität erkunden.

Im Ausstellungsraum selbst – in dunklen und schlichten Tönen der monochromen Leica Design Welt gehalten – umgibt Sie Reduktion und Klarheit. Jeder Aspekt der Raumgestaltung wurde sorgfältig geplant, um die Essenz des Leica Designs zu unterstreichen.

Eines der Highlights der Ausstellung ist die Lichtinstallation, die die minimalistische Atmosphäre perfekt ergänzt. Nur aus einer bestimmten Perspektive heraus wird eine stilisierte Leica sichtbar, die das Herzstück der Ausstellung bildet. Diese anamorphische Kunstform verleiht der Ausstellung eine zusätzliche Dimension und lädt die Besucher dazu ein, die Welt des Leica Designs aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

Das Ernst Leitz Museum lädt Fotografie-Enthusiasten, Design-Kenner und Kulturinteressierte aus aller Welt ein, an dieser einzigartigen Erfahrung teilzunehmen. „Leica Design“ wird nicht nur die Sinne ansprechen, sondern auch all die berühren, die die Raffinesse und das Erbe des Leica Designs schätzen.

13. Oktober 2023 bis 30. September 2024

https://leica-welt.com