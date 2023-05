Die lange und traditionsreiche Geschichte des einst als »Herzoglich Coburg-Gothaische Hoftheater-Kapelle« gegründeten Klangkörpers lässt sich nahtlos bis ins Jahr 1714 zurückverfolgen.

Das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg bespielt die laufenden Opern-, Operetten-, Musical- und Ballettproduktionen des Landestheaters, hinzu kommt eine Konzertreihe mit sieben Sinfoniekonzerten pro Saison sowie eine Kammermusikreihe und verschiedene Sonderkonzerte wie das Neujahrskonzert oder das Klassik-Open-Air im Rosengarten.

Daniel Carter studierte Komposition und Klavier an der University of Melbourne. Zunächst als Korrepetitor, später als Dirigent und Musikalischer Assistent der Generalmusikdirektorin Simone Young an der Hamburgischen Staatsoper engagiert, war er dann Kapellmeister am Theater Freiburg und an der Deutschen Oper Berlin. Daniel Carter gastierte u.a. an der Oper Köln, am Theater Trier, am Aalto Musiktheater Essen, beim Queensland Symphony Orchestra, an der Oper Leipzig und am Stadttheater Bern. Seit Februar 2021 ist er GMD am Landestheater Coburg.

Programm:

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Terry Riley: In C

Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 52

18. Juni 2023

