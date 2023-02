Konvergenzen verbinden. Das internationale Kammermusikfestival Konvergenzen ist bereits mehr als zwei Dekaden ein Synonym für einzigartige Erlebnisse, inspirierende Treffen und freundliche informelle Atmosphäre. Die Frühjahrsausgabe findet dieses Jahr vom 9. bis 12. März statt.

Das Konvergenzen Festival knüpft an die musikalische Tradition Bratislavas an. Hochkunst ist hier zu Hause. Das Internationale Kammermusikfestival bringt erneut ein fesselndes Programm in die Hauptstadt, das die Essenz seiner Grundidee präsentiert.

Jedes Jahr bieten die Konvergenzen Künstlern und Musikliebhabern einen Raum, um verschiedenen Genres, Projekten und Persönlichkeiten der Kammermusik aus der ganzen Welt näher zu kommen. Die aktuelle Ausgabe wird echte Musikkonzerte bringen, die von renommierten slowakischen und ausländischen Interpreten aufgeführt werden.

Die aktuelle Ausgabe des Festivals kommt mit dem Untertitel ‚Janáček‘. Lernen Sie die Schönheit und Wahrhaftigkeit von Leoš Janáčeks Kammerwerken (1854 1928) kennen, in denen der mährische Meister oft seine intimsten Gefühle, Gedanken und Träume zum Ausdruck brachte.

In den Konzerten des Internationalen Kammermusikfestivals Konvergenzen werden alle bedeutenden Kammerwerke Janáčeks aufgeführt, darunter sowohl autobiographisch gestimmte Streichquartette mit den Untertiteln „Die Kreutzersonate“ als auch „Intime Briefe“, die in der Interpretation der Fortsetzer der Traditionen der tschechischen Quartettschule, des Zemlinsky Quartetts, zu hören sein werden.

Die Einladung zu den Konvergenzen wurde von Jan Jiraský angenommen, der Janáčeks komplettes Klavierwerk aufnahm. Zweimal: auf einem modernen Instrument und auf dem eigenen Klavier des Komponisten. Freuen Sie sich auch auf hervorragende slowakische Künstler: Sopranistin Adriana Kučerová, Violinistin Milan Paľa, Cellistin Jozef Lupták, Pianist Ivan Šiller und andere. Interessant ist die Einführung von Modifikationen an den Songs „Kinderreime“, „Die Jugend“ und „Auf verwachsenem Pfade“.

Das Festival wird auch einen Vortrag des führenden Janáček-Spezialisten Jiří Zahrádka, eine Ausstellung der Porträts des Komponisten in Zusammenarbeit mit der Leoš Janáček-Stiftung in Brünn, pädagogische Aktivitäten für Kinder und Studenten mit anderen besonderen Veranstaltungen beinhalten.

Das internationale Musikfestival der Kammermusik ist ein jährliches Fest in der Slowakei. Die Besucher des Festivals können sich auf Stücke von klassischen Meistern, Cross-Genre Überlappungen, Filmvorführungen, Spoken Word oder ein Konzert für Kinder freuen. Neben ausgezeichneten slowakischen Künstlern wird das Festival auch weltbekannte Interpreten vorstellen.

Konvergenzen gehen über Genre- und Stilteiler hinaus und sind bekannt für überraschende dramaturgische Zusammenhänge. Es reicht nicht, nur Musik zu hören. Kommt und lasst euch fesseln.

9.–12. 3. 2023

www.facebook.com/konvergencie