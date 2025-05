2025 ist das Festival La Gacilly-Baden Photo dem Thema AUSTRALIEN & DIE NEUE WELT gewidmet. Eine gigantische Open-Air-Galerie auf sieben Kilometer Länge mit rund 1500 großformatigen Bildern in den Parks und Gärten und der Altstadt von Baden verwandelt die Stadt zum achten Mal für vier Monate in eine Bilderstadt. Bei freiem Eintritt laden über 30 Ausstellungen vom 13. Juni bis 12. Oktober, sieben Tage die Woche, von null bis 24 Uhr zum Verweilen.

30 Ausstellungen beleuchten die vielfältige Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Vom Besucherzentrum am Brusattiplatz führt das Festival auf Garten- und Stadt-Route über sieben Kilometer durch Baden. Rund 1.500 großformatige Fotografien im öffentlichen Raum laden bei freiem Eintritt zum Verweilen ein. Zentrales Anliegen des Festivals ist seit jeher, die Natur und ihre Bedeutung für unser Leben ins Zentrum zu stellen – in fotografischen Erzählungen zwischen Schönheit, Reflexion, Zorn und Verzweiflung.

Australien, ein Kontinent von beeindruckender Weite, wird durch eine kreative, poetische Bildsprache porträtiert. Themen wie Umwelt und Identität stehen im Fokus der Werke von u. a. Matthew Abbott, Narelle Autio, Tamara Dean und Trent Parke. In der „Neuen Welt“ zeigen Louise Johns, Joel Meyerowitz und Alfred Seiland unterschiedliche Sichtweisen auf die USA. Mitch Dobrowner dokumentiert extreme Wetterphänomene, George Steinmetz fragt mit „Feed the Planet“, ob die Erde zehn Milliarden Menschen ernähren kann. Dieter Bornemann stellt das Thema Lebensmittelverschwendung ins Zentrum. Weitere Ausstellungen führen zu Bergbaufolgen in den Anden (Cinque), zu Vulkanvölkern (Lohmann), in Benins Wälder (Turine) und an Europas Küsten (Pallot, Zenon).

Das Projekt Der Geist des Sports lädt Schulen zur Auseinandersetzung mit dem olympischen Motto ein. Brent Stirton macht das Leiden von ME/CFS-Betroffenen sichtbar, Hans-Jürgen Burkard zeigt mit „An Tagen wie diesen“ ein musikalisch geprägtes Deutschlandbild. Begleitend: Arbeiten niederösterreichischer Berufsfotograf:innen, der CEWE-Wettbewerb „Our World is Beautiful“, ein Rückblick auf 2024 mit Reiner Riedler und Texten von Irmie Vesselsky.

Zwei Sonderausstellungen ergänzen das Programm: Code of the Universe zum CERN-Projekt und 100 Jahre Bundesforste über Österreichs Wälder. Im Zeichen der Culture of Solidarity wird die Zusammenarbeit mit der Garten Tulln (The Human Footprint) und dem Monat der Fotografie Bratislava fortgesetzt.

13. Juni bis 12. Oktober 2025

festival-lagacilly-baden.photo