Als Iris Berben 2015 erstmals beim „Literarischen Frühling in der Heimat der Brüder Grimm“ zu Gast war, da fragte sie nach ihrer Ankunft im Romantik Hotel Landhaus Bärenmühle in Ellershausen erstaunt, wo sie denn hier gelandet sei. Und gab lachend selbst die Antwort: „In the middle of nowhere“. Nun ja: In den grünen Hügeln, stillen Tälern und tiefen Wäldern Nordhessens. Anders gesagt: im Land der Brüder Grimm, denn die haben hier einst den Stoff für ihre Märchen gesammelt. In der Tat sind die Orte, an denen das kleine, aber feine nordhessische Literatur-Festival stattfindet, nicht sehr groß auf der Landkarte markiert: der Rittersaal im majestätischen Schloss Waldeck am Edersee, das barocke Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen oder die Sterne-Küche des Hotels Die Sonne Frankenberg.

Dennoch geben sich Liebhaber der Literatur und des guten Lebens aus Nordhessen und ganz Deutschland Jahr um Jahr während der Frühlingszeit ein Stelldichein an diesen Orten. Zu einer Lesung oder einem Disput, einer literarischen Revue, einem anspruchsvollen Lese-Dinner oder einer Kutschfahrt, bei der eine Schauspielerin im historischen Kostüm aus Werken der Grimm-Zeit vorliest.

Ansonsten ist der Focus der mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen an zehn Tagen auf die Gegenwart gerichtet. Zeitgenössische Autoren und Autorinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler präsentieren neueste Romane, Gedichte oder Sachbücher, stets sind auch ein Krimi und ein politisches Buch dabei. Die Veranstalter, drei Hotels, die von mehr als zwei Dutzend Unternehmen und Institutionen der Region unterstützt werden, greifen stets Themen auf, die die Menschen bewegen.

„Zeit läuft! Wie schaffen wir den Wandel?“ lautet das Motto des Festivals in diesem Jahr. Zu Gast sind etwa der ukrainische Star-Autor Juri Andruchowytsch, die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller, der Liedermacher Wolf Biermann, Krimi-Autor Jean-Luc Bannalec, der Comedian Jörg Maurer und der Historiker Andreas Rödder. Auch Iris Berben hat sich wieder angesagt, sie plaudert mit Mario Adorf und Hubertus Meyer-Burckhardt über Literaturverfilmungen und persönliche literarische Vorlieben.

Schon in der Vergangenheit waren viele prominente Autoren in der nordhessischen Kultur-Enklave zu Gast, so etwa Hans Magnus Enzensberger, Joachim Gauck und Durs Grünbein; Nino Haratischwili, Elke Heidenreich, Mariana Leky und Ingrid Noll; Rüdiger Safransky, Peter Sloterdijk, Saša Stanišić und Martin Walser.

Auch Iris Berben war schon mehrmals da. 2022 übernahm sie von Mario Adorf die Schirmherrschaft des „Literarischen Frühlings“. Ihr Partner als zweiter Schirmherr ist der hessische Autor Stephan Thome, der auf Taiwan lebt. Er trat die Nachfolge des 2022 verstorbenen Friedrich Christian Delius an.

24. März bis 2. April 2023

www.literarischer-fruehling.de