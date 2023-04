Hier atmet die Freiheit, das Leben und die Lust! BERLIN BERLIN entführt Sie in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“ der zeigt, was die Hauptstadt des Lasters heute wie damals in Ekstase versetzt.

Große Stars wie die Stilikone Marlene Dietrich, die Entertainer der Comedian Harmonists und die Skandaltänzerin Josephine Baker laden Sie ein zum heißen Tanz auf dem Vulkan. Kommen Sie mit auf eine verführerisch-funkelnde Zeitreise und erleben Sie das prickelnde Lebensgefühl der goldenen 20er Jahre! Berlin, Berlin in Baden-Baden? Glimmer trifft Glamour, denken sich die einen und die anderen träumen sich sogleich davon: in den hauptstädtischen Sündenpfuhl der Goldenen Zwanziger mit seinen Freiheiten, Aufbrüchen, Travestiebars und Jazzkneipen. Marlene Dietrichs Zigaretten und Josephine Bakers Bananenröckchen, der grüne Kaktus der Comedian Harmonists und der Zobelpelz der Anita Berber. Heute trägt frau keinen Pelz, raucht nicht und aus Bananen werden Proteinshakes gemixt.

Von Zeiten, als das noch anders war, erzählt die Show aus dem Admiralspalast. Deren riesiger Erfolg ist ein Wink, dass einem heute vielleicht etwas fehlt: ein Grund etwa, den Tag um 10 Uhr mit einem Glas Champagner zu beginnen. In dem Berlin, an das die Show mit Tanz und Gesang erinnert, beendete man so um 9 Uhr morgens die Nacht. Um nach einer Stunde Schönheitsschlaf und einem „Alles so schön irre hier!“ den nächsten Tanz auf dem Vulkan zu beginnen.

23., 24. und 25. Juni 2023

berlinberlin-show.com

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren