Die Spanierin Lucia Martinez erkannte schon früh bei Kursen zu traditioneller galizischer Perkussion, welche Kraft und wieviel Klang hinter Schlagwerk steckt!

Es folgten ein Studium der klassischen Perkussion, ein weiteres in Jazzschlagzeug und -komposition und schließlich noch Filmmusik. All das kommt zusammen und prägt ihren Stil als Mischung aus Galiziens Folkmusik, Flamenco und Jazz. Sie gehört zu einer neuen Generation europäischer Jazzmusiker, die südliche Züge in ihre Kunst integrieren. Die Liebe zur Offenheit verschmilzt mit der Liebe zum Jazz. Aber sie geht noch einen Schritt weiter in Richtung Freiheit und erweitert spielerisch mit allerlei Gegenständen und fantasievollen Sounds das klassische Jazz-Schlagzeug. Mit durchschlagendem Erfolg. Das wird ein gemeinsamer Herzschlag-Moment in HELLERAU.

27. November 2023

www.hellerau.org