Ein atemberaubendes Meisterwerk der Magie. Lassen Sie sich entführen in eine magische Welt voller Zauber und Musik! Erleben Sie die spektakuläre Uraufführung eines brandneuen Musicals, das auf Mozarts legendärem Meisterwerk „Die Zauberflöte“ basiert. Berauschende Melodien, schillernde Kostüme und eine atemberaubende Bühnenshow werden Sie in ihren Bann ziehen!

Ein mitreißendes Musical für alle Altersgruppen. Die universellen Themen der Liebe, des Muts und der Freundschaft sprechen jeden an und verbinden Generationen in einem gemeinsamen Erlebnis voller Zauber und Begeisterung. Genießen Sie eine Neuinterpretation dieses zeitlosen Klassikers, in dem von Frank Nimsgern neu komponierte Musicalsongs auf die unvergesslichen Melodien Mozarts treffen. Cembalo meets E-Gitarre: Von packenden Rocksongs bis zu herzergreifenden Balladen erleben Sie ein musikalisches Feuerwerk, das Sie auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt! Lassen Sie sich von der legendären Arie der Königin der Nacht in modernem Arrangement ebenso mitreißen wie von komplett neu komponierten coolen Rocksongs, eingängigen Pop Balladen und großen Showstoppern!

In den neuen Songtexten von Musicalstar Aino Laos werden Sie die bekannten Figuren und ihre Geschichten neu entdecken. Erfahren Sie die leidenschaftliche Liebesgeschichte von Tamino und Pamina, ausgedrückt durch kraftvolle und gefühlvolle Worte, die direkt ins Herz treffen. Lassen Sie sich von den Liedern des schrägen Vogels Papagenos verzaubern, dessen humorvolle und herzliche Texte die Leichtigkeit und Freude des Lebens zelebrieren, und fiebern Sie mit im zeitlosen Kampf zwischen Gut und Böse, in dem die alten Widersacher Sarastro und die Königin der Nacht auch musikalisch in Höchstform aufeinandertreffen.

Zauberflöte ist mehr als nur ein Musical. Es ist ein einmaliges Spektakel, eine Hommage an Mozarts Genialität, aufgefrischt für die moderne Generation. Es verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt, sowohl für langjährige Liebhaber der Zauberflöte wie für diejenigen, die dieses Wunderwerk zum ersten Mal entdecken.