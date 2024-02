Das wäre ganz nach seinem Geschmack gewesen: an einem eigentlich nicht zu bebauenden Platz ein imposantes Bauwerk voller technischer Raffinessen zu realisieren – willkommen im Festspielhaus Neuschwanstein!

Der Kini Matthias Stockinger bittet Queen Imitator Daniel Mladenov nun auch zu einer musikalischen Audienz ins Festspielhaus Neuschwanstein am 30.05.2024! Mit dabei sind die stimmgewaltigen Sänger/innen Patrick Granado und Kirstin Hesse, beide bekannt aus den Ludwig meets Falco und Michael Jackson Shows! Und gekrönt wird die musikalische Audienz mit Maria Meßner als Kaiserin Elisabeth! Wieder wird mit ein mitreissendes Tanzensemble die Bühne einheizen, atemberaubende Akrobatik die Show veredeln und die bekannte Liveband die nötige muskalische Power liefern! Erleben Sie die schönsten Songs des Musicals „Ludwig2“ und die größten Songs von Queen vereint in einer einzigartigen Hommage! Bei „Barcelona“ verschmilzt Freddie mit Sissi, im Song „There must be more to life than this“ mit Michael Jackson und natürlich dürfen die Paradesongs des Königs „Kalte Sterne“ als Rockversion und gewaltige Queen Songs wie „We are the Champions“, „We will Rock you“ und „I want it all“ nicht fehlen! Ludwig meets Queen garantiert grosses Kino und Gänsehaut!

30. Mai 2024

das-festspielhaus.de