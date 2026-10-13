Wenn die Tage kürzer werden und die Salzburger Altstadt im Glanz der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt, beginnt auf der Festung Hohensalzburg eine besonders stimmungsvolle Zeit. Hoch über den Dächern der Mozartstadt lädt der Salzburger Festungsadvent dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten in einer der eindrucksvollsten historischen Kulissen des Landes zu genießen. Zwischen jahrhundertealten Mauern, festlichem Lichterglanz und gelebtem Salzburger Brauchtum entfaltet sich ein Weihnachtsmarkt, der mit seiner authentischen Atmosphäre verzaubert.

Schon der Weg hinauf zur Festung wird zum vorweihnachtlichen Erlebnis: Mehr als hundert traditionelle Herrnhuter Sterne verwandeln die Festungsgasse in ein funkelndes Lichtermeer und weisen den Weg in eine Welt voller Weihnachtszauber. Oben angekommen, empfängt der beschauliche Adventmarkt seine Besucher mit einer liebevoll zusammengestellten Auswahl an heimischem Kunsthandwerk, kreativen Geschenkideen und regionalen Köstlichkeiten. Hier lässt sich nach besonderen Weihnachtsgeschenken stöbern, während der Duft feiner Schmankerl und würziger Adventgetränke die Luft erfüllt.

Seinen ganz besonderen Reiz entfaltet der Festungsadvent jedoch im Zusammenspiel von Tradition, Geschichte und Ausblick. Mit einer Tasse Glühwein oder Punsch in der Hand eröffnet sich ein herrliches Panorama über die festlich geschmückte Salzburger Altstadt. Wenn die Lichter der Stadt in der Dämmerung zu funkeln beginnen, entsteht ein stimmungsvoller Moment, der den vorweihnachtlichen Zauber Salzburgs auf einzigartige Weise spürbar macht. Kein Wunder, dass der Besuch für viele Salzburgerinnen und Salzburger längst zu einer lieb gewonnenen Adventtradition geworden ist.Auch Familien dürfen sich auf besondere Erlebnisse freuen. An allen Öffnungstagen erwartet die kleinen Gäste im Atelier Hödlmoser ein betreutes Kinderprogramm mit Musik, Kekserlbacken, einer gemütlichen Leseecke und kreativen Weihnachtsbasteleien. Ein Höhepunkt für Groß und Klein steht am 29. November auf dem Programm: Um 15 Uhr besuchen die Stefani-Perchten die Festung. Mit ihren eindrucksvollen Masken und traditionellen Auftritten sorgen sie für eine Prise Gänsehaut – gruselig, aber niemals bösartig, und damit ein besonderes Erlebnis auch für Familien.

Der Salzburger Festungsadvent ist ein Ort, an dem sich die Magie der Weihnachtszeit mit der Geschichte der Stadt verbindet. Ein Spaziergang durch das funkelnde Lichtermeer, das Entdecken traditioneller Handwerkskunst und der Blick auf das winterliche Salzburg machen den Besuch zu einer stimmungsvollen Auszeit vom vorweihnachtlichen Alltag. Wer die Adventzeit in Salzburg von ihrer romantischsten Seite erleben möchte, findet hier einen besonderen Platz, um innezuhalten, zu genießen und sich auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen.

21. November bis 21. Dezember 2026

www.festung-hohensalzburg.at