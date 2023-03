Folgen Sie den Spuren von Bruckner und Liszt.



Die Flüsse, welche unsere Welt durchlaufen, ermöglichen es seit jeher, Menschen und Güter von einem Ort zum anderen zu bewegen. Sie sind Voraussetzung für Handel, Transport und Reisen. Jedoch verbinden sie nicht nur Wirtschaft und Industrie. Zu einem wahrscheinlich größeren Ausmaß liefern sie die Basis, um Nationen, Kulturen und – wohl am wichtigsten – Menschen zusammenzubringen. Mit großer Freude dürfen wir ankündigen, dass die weltbekannten Künstler Rolando Villazón und Olga Peretyatko unserer Einladung gefolgt sind und uns mit Konzerten auf unserer Kreuzfahrt auf der Donau begeistern und verzaubern werden. In ganz speziellem Ambiente dürfen wir ihre meisterhaften Darbietungen erleben und genießen.

Auf dem Schiff wird uns des Weiteren auch die virtuose „Plattform K+K“ begrüßen – ein Ensemble bestehend aus führenden Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Sie werden für Sie an Bord auftreten und für den musikalischen Schlusspunkt der Reise sorgen: einem exklusiven Konzert in der „Franz Liszt Akademie“ in Budapest. Wir haben es uns zum Auftrag gemacht, Ihnen eine inspirierende Reiseerfahrung zu bieten, die kulturell bereichernd, exklusiv und einzigartig ist. Verwöhnen Sie Seele und Körper, während Sie die Geheimnisse der europäischen Metropolen kennenlernen. Diese Reise haben wir mit größter Sorgfalt gestaltet und alle Vorkehrungen getroffen, um Ihnen, verehrte Gäste, eine wahrlich bewegende Erfahrung zu ermöglichen.



19. bis 26. Juni 2023

Preis ab 4.585 Euro pro Person in der Kabine bei Doppelbelegung.



INKLUDIERTE LEISTUNGEN

• Konzert von Tenor Rolando Villazon, begleitet von der Plattform K+K mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker im Brahmssaal des Wiener Musikvereins

• Ein Konzert von Sopran Olga Peretyatko begleitet von der Plattform K+K mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker an Bord der Amadeus Star

• Ein Konzert mit der Plattform K+K und Christian Bakanic in der Franz Liszt Akademie in Budapest

• Meet & Greet mit den Künstlern

• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie

• Upgrade zu gehobener Küche am Schiff (Vollpension)

• Ausgesuchte Getänke inkl. Champagner an Bord

• Haute-Cuisine Erlebnis in Budapest

• Sechs Ausflüge im Preis inbegriffen

• Flughafen Transfers in Budapest

• Exklusive Geschenke und Souvenirs

• CO₂-Kompensation

• Begleitet von den Experten der MS6 Travel & Music

Buchungen und Informationen:

www.ms6.at