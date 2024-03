FOMU präsentiert RE/SISTERS: A Lens on Gender and Ecology, eine große Gruppenausstellung, die die Beziehung zwischen Geschlecht und Ökologie untersucht, um die systemischen Verbindungen zwischen der Unterdrückung von Frauen und der Zerstörung des Planeten aufzuzeigen.

Unser Planet und seine Bewohner stehen unter Druck. Massive Umweltverschmutzung, intensive Abholzung und Ausbeutung machen einst gesunde Ökosysteme zunehmend anfällig. Harte Grenzen unterteilen die Welt und trennen Mensch und Natur. RE/SISTERS veranschaulicht die Dringlichkeit der Klimakrise und geht in die Tiefe. Die Künstlerinnen und Künstler dieser Ausstellung lassen spüren, dass die Ausbeutung der Erde untrennbar mit der systemischen Unterdrückung von Frauen und Minderheiten verbunden ist. Die Ausstellung lädt zum Nachdenken über neue Visionen für die Zukunft ein.

Buch

Zur Ausstellung erscheint ein reich illustrierter Katalog, der in Zusammenarbeit mit Prestel herausgegeben wird. Das Buch ist in sechs thematische Kapitel gegliedert und enthält Essays von führenden Denkern wie Kathryn Yusoff, Astrida Neimanis, Catriona Sandilands, Greta LaFleur, Lucy Bradnock, Christine Okoth, Anna Feigenbaum, Angela Dimitrikaki, Ros Gray und Alona Pardo. Grafische Gestaltung durch The Bon Ton.

Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Barbican Centre in Londen, Kuratorin Alona Pardo, realisiert.

29. März bis 14. August 2024

