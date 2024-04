2019 feierten Neuruppin und das ganze Land Brandenburg den 200. Geburtstag Theodor Fontanes. In diesem Jahr jährt sich der 200. Geburtstag von Emilie Fontane, der Frau an seiner Seite. An „Emilie.200“ knüpft auch das Programm der Fontane-Festspiele an. Dabei geht es bei weitem nicht nur um das Frauenbild des 19. Jahrhunderts, sondern auch um die Rolle der Frau und um Familienmodelle in der Gegenwart.

Mit dem Fontane-Lyrik-Projekt eröffnet Neuruppin zu Pfingsten die 11. Fontane-Festspiele. Die Schauspieler Anne Ratte-Polle, Johann von Bülow und Jenny Schily (v.l.) präsentieren am Freitag, 17. Mai um 19 Uhr Fontane-Gedichte und -Balladen in der Neuruppiner Kulturkirche.

Nach dem Festspielstart am Freitagabend werden die Gäste zu Pfingsten bestens kulturell unterhalten: mit dem witzigen Versteigerungstheater „Ein gewisses Quantum Mumpitz“, mit Lesungen des Reiseliteraturfestivals „Neben der Spur“, mit literarischen Fontane-Stadtspaziergängen, mit Hörspielhof, Fontane-Open-Air-Lesung, Busausflug und Fontane-Natur-Wanderung. Am 11. Mai laden die Neuruppiner zu „Hereinspaziert!“ in ihre Höfe ein.

Der fontane-kosmos 2024 im Überblick:

HEREINSPAZIERT! Neuruppiner öffnen ihre Höfe

11. Mai

Fontane-Festspiele Neuruppin

17. bis 20. Mai

Fontane-Rad- und Busausflüge

2. und 16. Juni

Emilie.200 Theater für Emilie

6. bis 8. September

NEBEN DER SPUR | Das Europäische Festival der Reiseliteratur

7. bis 15. September

Poesiefestival POP & PETERSILIE

15. bis 17. November

www.fontane-kosmos.de