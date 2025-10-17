Ein Aufbruch, der die Kunstgeschichte veränderte: Vor 120 Jahren gründeten vier Architekturstudenten in Dresden eine Künstlergemeinschaft, die zum Inbegriff des deutschen Expressionismus werden sollte. Unter dem Namen „Brücke“ suchten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl 1905 nach neuen Wegen jenseits akademischer Konventionen. Sie wollten Brücken schlagen – zwischen Kunst und Leben, zwischen Innerem und Äußerem, zwischen Individuum und Gemeinschaft.

Das Franz Marc Museum in Kochel am See widmet diesem historischen Aufbruch ab dem 23. November 2025 eine große Jubiläumsausstellung. Unter dem Titel Wilde Farben, freier Geist werden rund 50 Werke gezeigt, darunter bedeutende Leihgaben aus dem Kunstmuseum Ravensburg und aus Privatsammlungen. Die Schau erzählt die Geschichte einer Bewegung, deren radikale Energie bis heute nachhallt – und zugleich neue Fragen aufwirft.

Die Brücke-Künstler wollten nichts weniger als eine Erneuerung des Lebens durch Kunst. In leuchtenden, ungebändigten Farben suchten sie nach einem unverstellten Ausdruck des Empfindens. Das im Jahr 1906 formulierte Programm der Gruppe forderte die Überwindung der „veralteten akademischen Kunst“ zugunsten des „Unmittelbaren“ und „Unverfälschten“. Diese Idee schlug sich nicht nur in Malerei und Grafik nieder, sondern auch in ihrem gemeinschaftlichen Lebensentwurf – in gemeinsamen Ateliers, Aktstudien mit befreundeten Modellen, in einem freien Umgang mit Körperlichkeit und Natur.

Die Ausstellung gliedert sich in thematische Kapitel, die die Entwicklung der Gruppe von den frühen Dresdner Jahren bis zur Berliner Zeit nachzeichnen. Die anfängliche Hinwendung zur Natur und zu ländlichen Motiven – Badende am Moritzburger See, Akte im Grünen – steht im Kontrast zu den vibrierenden Großstadtbildern der 1910er Jahre. Kirchners nächtliche Straßenszenen und Pechsteins Porträts spiegeln die Spannung zwischen Vitalität und Entfremdung, zwischen der Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und den Reizen der modernen Metropole.

Gleichzeitig reflektiert die Schau auch die Ambivalenzen des Expressionismus. Die Faszination der Brücke-Künstler für außereuropäische Kunst, die sie als Inbegriff des „Natürlichen“ und „Reinen“ idealisierten, offenbart heute den kolonialen Blick ihrer Zeit. Ebenso werden Aspekte thematisiert, die in der jüngeren Forschung kritisch diskutiert werden – etwa der Umgang mit weiblichen und kindlichen Modellen und die Frage nach Machtverhältnissen in den künstlerischen Gemeinschaften.

Das Franz Marc Museum greift diese Perspektiven auf, ohne die schöpferische Kraft der Brücke zu schmälern, sondern um sie in ihrer historischen Vielschichtigkeit erfahrbar zu machen.

Wilde Farben, freier Geist ist somit mehr als eine Hommage an den Expressionismus. Die Ausstellung zeigt, wie die Brücke aus der Spannung von Rebellion und Idealismus eine neue Bildsprache schuf – eine Sprache der Emotion, des Eigensinns und der Freiheit. In einer Zeit, in der sich die Kunst erneut mit gesellschaftlichen Umbrüchen auseinandersetzen muss, erscheinen die Fragen dieser Generation erstaunlich gegenwärtig.

23. November 2025 bis 12. April 2026

www.franz-marc-museum.de