Stimmungsvolle Vorweihnachtszeit in der Dresdner Frauenkirche mit Christian Thielemann, Hanna-Elisabeth Müller und Piotr Beczała!

Es ist für Klassikfreunde in ganz Deutschland der traditionelle Start in die Vorweihnachtszeit: Am Vorabend des Ersten Advents erstrahlt die Frauenkirche in ihrem barocken Glanz und bietet mit internationalen Gästen und der Sächsischen Staatskapelle ein prachtvolles Erlebnis. Viele hochkarätige Künstlerinnen und Künstler folgten bereits der Einladung in das symbolträchtige Gotteshaus und auch diesmal sind mit Hanna-Elisabeth Müller und Piotr Beczała zwei Klassikstars vertreten.

Dirigiert wird das traditionelle Adventskonzert von Chefdirigent Christian Thielemann, der den Abend zuletzt vor sechs Jahren leitete. Gemeinsam mit der Staatskapelle Dresden wird er die festliche Vorweihnachtsstimmung in die Frauenkirche und, dank der Fernsehproduktion des ZDF, von dort aus in zahlreiche Wohnzimmer tragen.

2. Dezember 2023

www.semperoper.de