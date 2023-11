Seit 2010 veranstalten das Kulturamt Freiburg und Theater Freiburg in Kooperation mit dem Verein „MEHRKLANG – Gesellschaft für Neue Musik“ das Freiburger Kindermusikfestival klong für Freiburger Schulen der Stufen eins bis sechs.

Professionelle Musikerinnen und Musiker kommen in der klong-Woche in die Klassen verschiedener Schulen in Freiburg und Umgebung, um mit den Kindern auf musikalische Entdeckungsreise zu gehen.

Vorbedingungen gibt es (fast) keine – nur Neugierde und Abenteuerlust nebst einem gewissen Durchhaltevermögen sollten die Schülerinnen und Schüler im Gepäck haben. Zum Höhepunkt und Abschluss am Sonntag, werden die klingenden Ergebnisse der vorausgegangenen Woche im Rahmen des großen klong-Kindermusikfest auf dem Gelände der Brauerei Ganter einem breiten Publikum präsentiert.

Konzerte, Workshop-Präsentationen, Mitmachaktionen, ein musikalisches Märchen und vieles mehr gilt es an diesem Tag zu entdecken. Dieses Projekt ermöglicht den Lehrerinnen und Lehrern unterschiedlichster Schulen neue Impulse in ihren Unterricht zu integrieren, den beteiligten Musikerinnen und Musikern, direkte Erfahrungen in der Vermittlung an Schulen zu machen und dem Publikum ein buntes, lebendiges und freudiges Erleben von zeitgenössischer Musik aus einer ungewohnten Perspektive, direkt erfahrbare Experimentierfreude und Unbeschwertheit.

8. bis 14. Juli 2024

www.freiburg.de