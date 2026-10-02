Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, erwacht die Friedensburg Schlaining zu besonderem Leben. Zwischen mittelalterlichen Mauern treffen Geschichte, Musik, Familienerlebnisse und geheimnisvolle Abendstimmungen aufeinander. Ausstellungen, Erlebnisführungen und besondere Veranstaltungen laden dazu ein, die Burg immer wieder aus neuen Perspektiven zu entdecken – und dabei tief in die Geschichte und Kultur des Burgenlandes einzutauchen.

Die Friedensburg Schlaining ist nicht nur ein Ort mit jahrhundertealter Geschichte, sondern auch ein lebendiges Kulturzentrum. Neben den Dauerausstellungen sind derzeit zwei Sonderausstellungen zu sehen: „80 Jahre Rotes Kreuz Burgenland“ zeichnet bis 31. Dezember 2026 die Entwicklung der Hilfsorganisation seit ihrer Gründung im Jahr 1946 nach. „Blech mit Herz – Faszination Blasmusik im Burgenland“ widmet sich bis 11. November 2027 der Tradition, den Instrumenten und der gesellschaftlichen Bedeutung der Blasmusik. Zwei Ausstellungen, die unterschiedliche Facetten burgenländischer Geschichte und Gemeinschaft sichtbar machen.

Andreas Baumkircher – Die Burg für den Teufel

Der legendäre Burgherr Andreas Baumkircher steht im Mittelpunkt dieser besonderen Führung. Vom Söldnerführer zum Burgherrn und schließlich bis zu seinem tragischen Ende spannt sich die Geschichte eines Mannes, der die Entwicklung von Burg und Stadt nachhaltig geprägt hat. Ein Rundgang, der historische Fakten mit der faszinierenden Biografie einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Region verbindet.

6. bis 11. Oktober 2026

Wo die Ritter wohnen

Wie lebten Ritter, Burgfräulein und andere Bewohner einer mittelalterlichen Burg? Die Kinder- und Familienführung nimmt junge Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in den Alltag vergangener Zeiten. Zwischen Wohnen, Arbeiten, Sorgen und Herausforderungen wird Geschichte anschaulich und begreifbar – und die Burg zum Schauplatz einer längst vergangenen Welt.

4. und 27. Oktober 2026

„Nachtmusik und Zauberflöte“ – Mozart für Kinder

Musikvermittlung mit viel Bewegung, Humor und Fantasie: Marko Simsa lädt Kinder ab fünf Jahren zu einer außergewöhnlichen Reise durch das Leben und Werk Wolfgang Amadeus Mozarts ein. Gemeinsam mit Musiker:innen der Joseph Haydn Privathochschule wird nicht nur zugehört, sondern auch mitgesungen, getanzt und mitgespielt. Von der Kutschenfahrt über ein Menuett bis zum großen „Papagenochor“ wird Mozarts Musik zum gemeinsamen Erlebnis für das junge Publikum.

11. Oktober 2026

Anno dazumal

Eine weitere Familienführung öffnet die Tür in die Welt des Mittelalters. Geschichten über Brauchtum, Handwerk, Kultur und Traditionen machen vergangene Lebenswelten lebendig. Dabei gibt es auf der Burg viel zu entdecken: Hinter Toren, Mauern und Ecken warten Geschichten, die zeigen, wie Menschen einst lebten und was ihren Alltag bestimmte.

11., 25., 28. und 29. Oktober 2026



Tag der offenen Tür

Am Nationalfeiertag öffnet die Friedensburg Schlaining bei freiem Eintritt ihre Tore. Neben den Ausstellungen stehen kostenlose Führungen auf dem Programm. Eine besondere Gelegenheit bietet sich dabei mit der Besichtigung der ehemaligen Synagoge von Schlaining, die sonst nicht öffentlich zugänglich ist.

26. Oktober 2026

Burg Geflüster

Wenn Halloween näher rückt, wird es geheimnisvoll auf der Friedensburg. Bei „Burg Geflüster“ verwandelt sich die historische Anlage in eine fantastische Welt aus Licht, Projektionen und mystischen Wesen. Hunderte leuchtende Skulpturen, kreative Stationen und überraschende Inszenierungen begleiten den Weg durch die Burg. Dazu kommen besondere Genussmomente – ein außergewöhnliches Herbsterlebnis für die ganze Familie.

15. bis 18. Oktober sowie 23. Oktober bis 1. November 2026

KLANGherbst 2026

Auch musikalisch klingt der Herbst auf der Friedensburg nach. Der KLANGherbst 2026 steht unter dem Schwerpunkt „Zwischen Tönen und Tradition: Jüdische Kultur im Fokus“ und verbindet Musik, Literatur, Erinnerung und Begegnung.

Den Auftakt gestalten am 5. November Philipp Hochmair und das Streichquartett Sonare Linz. Am 6. November folgt mit „VIVA LA CLASSICA“ eine Gedenkveranstaltung zu den Novemberpogromen. „Klein Wien am Pruth“ führt am 7. November mit Georg Wacks und der Vienna Clarinet Connection musikalisch-literarisch nach Czernowitz. Den Abschluss bildet am 8. November der Wiener Jüdische Chor unter der Leitung von Roman Grinberg mit „Lechaim! – Auf das Leben!“.

5. bis 8. November 2026

So verbindet die Friedensburg Schlaining im Herbst Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise: Geschichte wird erzählt, Musik wird zum Erlebnis, und die alten Mauern werden zum Schauplatz von Begegnung, Erinnerung und gemeinsamer Kultur.

www.friedensburg.at

www.halloween-burgschlaining.at

www.klangfestivalschlaining.at