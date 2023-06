Die Stadt Füssen im Allgäu gilt als „Wiege“ des Lauten- und Geigenbaus und erlangte somit eine einzigartige Bedeutung in der europäischen Musikgeschichte. Diesem historischen Erbe und der Wechselbeziehung zwischen Instrumentenbau und Musik widmet sich das jährlich stattfindende Festival vielsaitig seit 2003 immer wieder neuen Aspekten.

Mit außergewöhnlichen Ensembles und Programmen und einer bemerkenswerten musikalischen Bandbreite wird jedes Jahr ein neues Motto interpretiert. Renommierte Künstler und Nachwuchsensembles finden sich in klassischen Konzerten ebenso wieder wie in Alter und Neuer Musik. Meisterkurse für Pianisten und Streicher, Führungen sowie Vorträge und der „Treffpunkt Geigenbau“ vervollständigen das Programm. „con brio“ – mit Seele und Feuer nimmt Julian Steckel die künstlerische Leitung des 21. Festivals vielsaitig auf, das vom 30. August bis zum 9. September in Füssen stattfindet und längst zu einem überregionalen Kulturereignis geworden ist. Das Motto des Jahres beschreibt zugleich den charismatischen Cellisten Steckel, dessen müheloses Spiel keine technischen Grenzen zu kennen scheint.

Aus Leichtigkeit und Einfachheit entsteht eine energische Kraft mit großer Wirkung. Das Publikum spürt, dass er auf der Bühne empfindet, was er ausdrückt – eben con brio! Die Konzerte gehen somit eine enge Symbiose mit dem parallel stattfindenden Treffpunkt Geigenbau ein und vertiefen einmal mehr die kulturelle Partnerschaft zwischen Füssen und der italienischen Geigenbau-Metropole Cremona, wo Amati und Stradivari zu Hause waren. Vorträge und eine Ausstellung von Streich- und Zupfinstrumentenbauern aus dem Allgäu und aus Cremona bieten die Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zum Probespiel auf neuen Meisterinstrumenten.

30. August bis 9. September 2023

www.festival-vielsaitig.fuessen.de