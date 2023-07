Unter dem Titel „Today and Tomorrow“ zeigt die Galerie Baumgartl in München vom 21. Juli bis zum 30. September 2023 aktuelle Arbeiten des erst 25-jährigen Künstlers Leon Löwentraut.

„Today und Tomorrow bedeutet, dass wir die Gestaltung der Zukunft immer mitdenken sollten“, erklärt Leon Löwentraut und ergänzt: “Das heißt: Nachhaltig agieren und klug mit den Ressourcen umgehen. Mit anderen Worten: Was wir heute nicht säen, können wir morgen nicht ernten. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir im Heute leben.“In der Ausstellung in München werden Unikate, einige seiner berühmten Kohlezeichnungen, vier Editionen und zwei Skulpturen präsentiert.

Der 25jährige gilt als Vorreiter einer neuen Künstler- und Sammlergeneration, die der Szene neuen Schwung verleiht. Auf Instagram hat der junge Ausnahmekünstler fast eine halbe Million Follower (448.000). Leon Löwentraut: „Ich möchte möglichst viele Menschen gerade auch in meinem Alter für die Kunst begeistern.“

Andreas Baumgartl, seit über 20 Jahren Galerist in München, der schon immer gerne nach dem Besondern in der Kunst Ausschau gehalten hat – erinnert sei zum Beispiel an eine Ausstellung von 35 noch nie gezeigten Werken Carl Hofers oder an die letzte Galerieausstellung von Photographie zu Lebzeiten von Helmut Newton – betont: „Es ist an der Zeit, die Reihe mit Leon Löwentraut fortzusetzen, dem es mit seiner unkonventionellen Herangehensweise an die Kunst gelingt, ein breites vor allem junges Publikum anzusprechen. Leon Löwentraut macht sein Ding, das gefällt mir. Nicht von ungefähr sind weit über 400.000 Follower auf Instagram begeistert von seinen energiegeladenen und expressiven Werken, die er unbeirrbar von jeglicher Kritik in die Welt setzt.“

Löwentraut begeistert, irritiert, polarisiert

Der 25jährige Leon Löwentraut hat sich mit beeindruckender Geschwindigkeit einen Namen in der internationalen Kunstwelt gemacht. Die Gemälde des in der Nähe von Düsseldorf und in Portugal lebenden und arbeitenden Künstlers wurden bereits in internationalen Museen wie u.a. dem Kunstforum Wien, dem Palazzo Medici Riccardi in Florenz, der geschichtsträchtigen Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig, dem Bayerischen Nationalmuseum in München, dem Osthaus Museum in Hagen, dem Puschkin-Museum in St. Petersburg sowie in Galerien, zum Beispiel in New York, Miami, London, Madrid, Ibiza, Kopenhagen und Zürich gezeigt. Seit 2018 schmückt eines von Leon Löwentrauts Bildern die Wandelhalle des NRW-Landtags.

Die Hochschule Kaiserslautern erteilte dem Düsseldorfer Maler für das Wintersemester 2021/2022 einen Lehrauftrag im Studiengang Virtual Design. Thema „Future Exhibition Design“. Ziel war es, intelligente Inszenierungsformate für den Kunstsektor zu entwickeln, um analoge Kunst mit digitalen Möglichkeiten greifbarer zu machen. Jetzt gab es für das von der Masterclass Virtual Design der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit Leon Löwentraut entwickelte Projekt „Volar“ vom Art Directors Club (ADC) gleich Doppelgold.

21. Juli bis 30. September 2023

https://andreasbaumgartl.de

www.leonloewentraut.de