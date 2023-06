Die galerie gugging zählt international zu den bedeutendsten Präsentations- und Entstehungsorten unverbildeter, ursprünglicher Kunst mit der ihr eigenen Formensprache. Der französische Künstler Jean Dubuffet definierte diese Stilrichtung als Art Brut.

Seit nunmehr 29 Jahren stellt die Galerie Werke der Gugginger Künstler und ihrer internationalen KünstlerkollegInnen mit dem Ziel aus, deren Schaffen im Rahmen der zeitgenössischen Kunst sichtbarer zu machen und bisher unbekannte KünstlerInnen zu fördern. Was viele nicht wissen: die Gugginger Künstler sind in dieser einzigartigen Konstellation als Besitzer der Galerie die eigentlichen Chefs. Das Team der galerie gugging arbeitet mit Freude, Wertschätzung & Knowhow, um ihre nationale und internationale Strahlkraft zu verstärken und Kunstinteressierte & SammlerInnen als PartnerInnen bei ihrer Passion zu begleiten.

Die galerie gugging – ein Hot Spot der Art Brut Szene – ist seit jeher ein Ort der Begegnung und so ließen sich Künstler wie etwa David Bowie, Loys Egg, Constantin Luser, Peter Pongratz, Arnulf Rainer, Gerhard Roth, Daniel Spoerri sowie der Londoner Fashion Designer Christopher Kane von den Gugginger Künstlern inspirieren. Seit 2018 sind Kunstwerke von Leopold Strobl fixer Bestandteil der Sammlung des Museum of Modern Art New York (MoMA); zudem sind die Gugginger Künstler auch immer wieder in österreichischen Museen wie der Albertina, dem Belvedere, der Landesgalerie Niederösterreich und dem mumok zu sehen.

Im Herzen der Wiener Innenstadt öffnete im Dezember 2021 die galerie gugging vienna mit Marco Simonis Bastei10 ihre Türen – ein weiterer Art Brut Hot Spot mitten im Ersten. Mit diesem einzigartigen, modernen Konzept einer Galerie der Sinne, das es so auch im internationalen Vergleich noch nicht gegeben hat, wird eine Brücke von Maria Gugging nach Wien geschlagen, um neuen KundInnen die Welt der Gugginger Künstler näherzubringen und einen ganz besonderen Ort der Begegnung & des Austausches zu schaffen.

https://galeriegugging.com