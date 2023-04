Die Story von Menschen, die sich alle danach sehnen, geliebt zu werden und berühmt zu sein, erscheint fast wie ein Preview auf unsere Social Media-Zeit. Ihre Wurzeln finden sich in Andy Warhols Traum von einer Zukunftsgesellschaft, in der jeder einmal für 15 Minuten berühmt sein sollte. Das Modern String Quartet feiert mit diesem selbst komponierten Bühnenwerk sein 40-jähriges Jubiläum.

Andy Warhol wurde beinahe ermordet, als Valerie Solanas ihm drei Kugeln durch die Brust schoss. Wie durch ein Wunder überlebte er und meinte, es sei doch nur Kunst. Dieser musikalische Trip zeigt Sehnsucht und Leiden, Größe und Untergang durch die Kunst.

New York City: Der Mittelpunkt der Welt bewegt sich zwischen Studio 54 und Andy Warhols Factory. Marilyn Monroe, Lou Reed, Henry Geldzahler und Devine – sie alle manifestieren sich in der letzten, großen Nacht der 70er Jahre in der Factory und feiern mit ihrem Andy seinen 40. Geburtstag. Doch die Lichter der Nacht werfen bereits lange Schatten auf die Legenden ihrer Zeit. Ein Spagat zwischen Avantgarde und Evergreen. Moderne Musik wird mit amerikanischer Musik der 1960er und 1970er gekoppelt. Verschiedener Stile wuchern fantasievoll weiter und werden schamlos vermixt.

13. Juni 2023

www.gasteig.de