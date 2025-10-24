Der ART SPACE stift millstatt wird auch 2025 wieder zum Resonanzraum für zeitgenössische Bewegungskunst. Unter dem Titel TANZ @ ART SPACE präsentiert die Kuratorin Andrea K. Schlehwein eine außergewöhnliche Gastspielserie, die das Individuelle im Tanz auslotet und zugleich das Kollektive im künstlerischen Dialog erfahrbar macht. Drei Soli, drei Handschriften – verbunden durch eine gemeinsame Suche nach Sinn, Identität und Verbindung in einer sich stetig wandelnden Gegenwart.

Die Choreografinnen und Choreografen Valentin Alfery, Anamaria Bagaric und Petra Peček treten mit ihren Arbeiten an, um persönliche und gesellschaftliche Fragen in Bewegung zu übersetzen. Ihre Soli sind tänzerische Selbstporträts, die zugleich über das eigene Ich hinausweisen. In ihnen verschmelzen Elemente aus zeitgenössischem Tanz, Urban Styles, Neoklassik, Schauspiel und Sprache zu eindrucksvollen Statements einer Generation, die den Tanz nicht als Ausdruck fertiger Gewissheiten begreift, sondern als offenen Denkraum.

Allen drei Arbeiten gemeinsam ist ein Ausgangspunkt in der Gegenwart – einer Zeit, die von Instabilität, Beschleunigung und Ambivalenz geprägt ist. Zwischen Selbstbehauptung und Auflösung, Intimität und Öffentlichkeit entsteht ein Spannungsfeld, das die Körper der Tänzerinnen und Tänzer sichtbar machen. Bewegung wird hier zur Sprache, Emotion zur Analyse, Präsenz zur politischen Haltung.

Im Rahmen des Projekts solo project[s] begegnen sich die Künstlerinnen und Künstler darüber hinaus in einem experimentellen Residenzformat: drei Soli – erarbeitet in gemeinsamer Zeit, in Reflexion und Austausch. Sie proben getrennt und doch miteinander, lassen sich gegenseitig Spiegel und Resonanzraum sein. Aus dieser Balance von Nähe und Distanz entsteht ein produktiver Dialog über Individualität und Gemeinschaft, über künstlerische Freiheit und solidarische Verbundenheit.

Der abschließende Performance-Abend am 7. November 2025 um 18 Uhr im ART SPACE stift millstatt verbindet die Präsentation der Tanzsoli mit einem Artist Talk. Hier öffnen die Tänzerinnen und Tänzer ihre Arbeitsprozesse und teilen Gedanken über Körper, Identität und die fragile Grenze zwischen Ich und Wir.

Mit TANZ @ ART SPACE stift millstatt setzt Andrea K. Schlehwein die Linie fort, den ländlichen Raum zu einem Ort der internationalen zeitgenössischen Tanzkultur zu machen – sinnlich, konzentriert, reflektiert. Millstatt wird so einmal mehr zum Ort der Begegnung: von Körper und Geist, Kunst und Publikum, Individuum und Kollektiv.

7. November 2025, 18 Uhr, ART SPACE stift millstatt

www.artspace-stiftmillstatt.com