Walzerseligkeit, Humor und große Gefühle: Wenn André Rieu mit seinem Johann Strauss Orchester auftritt, verwandelt sich jedes Konzert in ein glanzvolles Fest der Musik – ein Abend, der Herzen höher schlagen lässt.

Mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 700.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt André Rieu zu den erfolgreichsten Live-Künstlern der Welt. Der niederländische Geiger und Dirigent füllt mit seinem Johann Strauss Orchester regelmäßig Konzerthallen von Chile bis Abu Dhabi. Über 22 Millionen Menschen folgen ihm auf sozialen Medien – ein Beweis für die ungebrochene Faszination seiner Musik und Persönlichkeit.

„Deutschland ist für mich wie ein zweites Zuhause. Die Leidenschaft und Begeisterung des Publikums sind einfach einzigartig“, sagt Rieu – und das spürt man in jedem seiner Auftritte. Auch 2026 erwartet das Publikum ein romantisches und abwechslungsreiches Programm, das Oper, Musical, Filmmusik, Schlager, Evergreens und natürlich Rieus berühmte Walzer vereint.

Seine Konzerte sind weit mehr als musikalische Darbietungen – sie sind opulente Shows, in denen Musik, Humor und Emotion zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis verschmelzen. Prächtige Kostüme, farbenfrohe Bühnendekorationen und stimmungsvolle Lichteffekte schaffen eine Atmosphäre, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

Mit seinem aktuellen Album „The Sound of Heaven“ beweist Rieu erneut seine Vielseitigkeit. Von Georg Friedrich Händel über Giacomo Puccini bis zu Andrew Lloyd Webber, von ABBA bis John Williams spannt sich der musikalische Bogen – von The Phantom of the Opera bis Star Wars, von Titanic bis The Sound of Music. Das Album erreichte Platz 1 der Deutschen Klassik-Charts und enthält eine Bonus-DVD mit den schönsten Konzertmomenten – ein weiterer Beweis für die zeitlose Magie, die Rieus Musik entfaltet.

So bleibt André Rieu, der „Walzerkönig des 21. Jahrhunderts“, ein Künstler, der Menschen weltweit verbindet – mit einem Lächeln, einem Klang und einer Melodie, die im Herzen nachklingt.

27. Februar 2026

