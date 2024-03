Seit nunmehr sieben Jahren gehören die glück.tage zu den Leuchtfeuern der bunten Kulturlandschaft des Kufsteinerlandes. Persönlichkeiten wie Gerald Hüther, Adele Neuhauser oder Richard David Precht teilen an diesen besonderen Tagen ihre ganz persönlichen Erfahrungen, Überzeugungen und Erkenntnisse. Tausende Glücksuchende ließen sich bereits von neuen Perspektiven, frischen Impulsen und progressiven Gedanken unserer hochkarätigen Speakerinnen und Speakern bereichern.

glück.tage im Mai 2024:

Ranga Yogeshwar „Nächste Ausfahrt: Zukunft“

Durch die charismatische Moderation von TV-Formaten wie „Quarks“ oder „W wie Wissen“ avancierte Ranga Yogeshwar zu einer unübersehbaren Größe in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Der Wissenschaftsjournalist und Autor versteht es wie kein anderer, Menschen aller Altersklassen komplexe Themen lebhaft und verständlich zu vermitteln. Doch damit nicht genug; als renommierter Redner wagt er fundierte Prognosen zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen, interpretiert das aktuelle Zeitgeschehen mit faszinierender Weitsicht, zeigt Risiken und Chancen unserer innovationsreichen Gegenwart auf. Yogeshwar erschließt seinem Publikum auf unwiderstehlich mitreißende Weise Wissen als wertvolle Quelle von Mut und Zuversicht und liefert somit das dringend notwendige Rüstzeug für den Weg in ein wahrhaft zukunftsfähiges Morgen.

23. Mai 2024, Kultur Quartier Kufstein

Christian Bachler und Florian Klenk „Bauer und Bobo“

Alles beginnt mit einer auf Facebook geposteten Wutrede. In seinem Schweinestall stehend tobt Christian Bachler, Betreiber des höchstgelegenen Bauernhofs der Steiermark, über den „arroganten Oberbobo“ Florian Klenk. Der „Falter“-Chefredakteur hatte zuvor die Verurteilung eines Landwirts zur Schadensersatzzahlung befürwortet, nachdem eine Frau die Konfrontation mit einer der Kühe des Bauern nicht überlebte. Tatsächlich kommt Klenk der süffisanten Aufforderung Bachlers nach, ein Praktikum auf seinem Hof zu absolvieren. Durch zahlreiche Gespräche erwächst zwischen den einstigen Kontrahenten eine innige Freundschaft.

Mit Wucht, Charme und Scharfsinn prallen in Form von „Bauer und Bobo“ zwei Lebenswelten aufeinander. Das ungleiche Duo verhandelt brennende Fragen rund um Klimawandel, Fleischindustrie und Agrarpolitik und eröffnet dem Publikum eine außergewöhnliche Bandbreite an Perspektiven. Darüber hinaus ist die bewegende Geschichte dieser Freundschaft ein gelebtes Plädoyer dafür, auch jenen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, deren Ansichten man nicht teilt.

24. Mai 2024, Stadtsaal Kufstein

www.glueck-tage.com