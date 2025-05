Das GRASSI Museum in Leipzig ist ein einzigartiger Ort der Kultur und Inspiration. Inmitten eines architektonisch eindrucksvollen Bauensembles vereint es gleich drei renommierte Museen unter einem Dach: das Museum für Angewandte Kunst, das Museum für Völkerkunde und das Museum für Musikinstrumente. Mit seinen vielfältigen Sammlungen, interdisziplinären Ausstellungen und einer offenen Atmosphäre bietet das GRASSI einen faszinierenden Einblick in die Kunst- und Kulturgeschichte der Menschheit – ein Muss für alle Kulturinteressierten und Entdecker.

Die Darstellung von Tieren aus Porzellan hat eine lange Tradition und verbindet Kunstfertigkeit mit Naturbeobachtung. Um die faszinierenden Details der Tierwelt einzufangen, bedarf es eines ausgeprägten Verständnisses von Anatomie, Bewegung und Texturen. Fellstrukturen, Federkleider, Posen und Mimiken sind entscheidende Merkmale, um die Figuren authentisch und ansprechend darzustellen. Jeder Pinselstrich, jedes geformte Detail tragen dazu bei, das Wesen des Tieres einzufangen.

Was man sich in die heimische Vitrine stellte, war oft mehr als nur ein ästhetisches Statement – es spiegelte auch die eigene Liebe und Begeisterung für bestimmte Tierarten wider. Der eine bevorzugte das imposante Wildtier, wie den Wüstenfuchs, während der andere sich für das sanfte, freundliche Kaninchen entschied. So erzählt jedes Porzellanobjekt eine kleine Geschichte des Besitzers. Heute sind Dosen mit Tiermotiven nach wie vor begehrte Sammlerstücke.

21. April bis 2. November 2025

www.grassimak.de