Mit „GEFÄSS | SKULPTUR 4“ präsentiert das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig eine eindrucksvolle Schau zeitgenössischer Keramikkunst – von 1946 bis in die Gegenwart.

Drei große und vielbeachtete Ausstellungen widmete das Museum für Angewandte Kunst bereits künstlerischer Studiokeramik. Denn sie zählt zu den am stärksten anwachsenden und international hochkarätig besetzten Sammlungsbereichen des Museums. Viele herausragende Neuzugänge aus zahlreichen Schenkungen der letzten Jahre geben nun Anlass für eine weitere Ausgabe der Fortsetzungsausstellung GEFÄSS | SKULPTUR, die ab 9. November 2025 in der Pfeilerhalle zu sehen sein wird. Sie zeichnet die künstlerischen Entwicklungen seit 1946 bis in die jüngste Gegenwart nach und geht den ästhetischen Zwiesprachen der keramischen Arbeiten, ihrer Formenkraft und Glasurschönheit nach – dabei immer wieder das Verhältnis von Gefäß und Skulptur auslotend.

8. November 2025 bis 4. Oktober 2026

www.grassimak.de