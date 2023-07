Ein Wiedersehen im 2. Sinfoniekonzert: Dirigent Andrew Manze und die Geigerin Midori sind zurück und präsentieren Werke von Bruckner und Glanert.

Welcome back Andrew Manze heißt es im 2. Sinfoniekonzert . Zusammen mit der NDR Radiophilharmonie widmet er sich der Sinfonie Nr. 2 von Anton Bruckner, passend zum Beginn des Bruckner-Jahres: 2024 wird der 200. Geburtstag des Komponisten gefeiert. Zugleich gibt es ein Wiedersehen mit der Stargeigerin Midori. „Mein Engel, mein alles, mein Ich” – so beginnt Ludwig van Beethovens legendärer Brief an seine „unsterbliche Geliebte”, deren Identität bis heute nicht gelüftet werden konnte. Der Komponist Detlev Glanert hat vor diesem Hintergrund ein neues Violinkonzert geschaffen, das die Widmungsträgerin Midori nun zusammen mit der NDR Radiophilharmonie unter Andrew Manze spielt.

11. Januar 2024

