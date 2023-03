Mit einem Feuerwerk an Veranstaltungen, von der großen Oper über das feierliche Oratorium und glanzvolle Festkonzerte bis hin zu genreübergreifenden Formaten feiern die Händel-Festspiele Halle vom 26. Mai bis 11. Juni 2023 in der Geburtsstadt Georg Friedrich Händels die Barockmusik in all ihren Facetten. Das Motto der Händel-Festspiele 2023 lautet „Die Oper: Streit um Dideldum und Dideldi“. Es zeigt sich im Programm – insgesamt gibt es sechs Opernproduktionen zu sehen.

Mit 70 Haupt- und zahlreichen Begleitveranstaltungen an 17 Aufführungsorten in und um Halle garantieren die traditionsreichen Händel-Festspiele auch 2023 wieder ein ebenso abwechslungsreiches wie erstklassig besetztes Programm.

International renommierte Stars der Barockmusik sind auch bei den Festkonzerten 2023 zu hören. Eine Auswahl zeigt die glanzvolle Bandbreite: von den Sopranstimmen von Anna Prohaska, Julia Lezhneva und Veronica Cangemi über Mezzosopranistinnen Anna Bonitatibus und Laila Salome Fischer; von den Countertenören Raffaele Pe, Jakub Józef Orliński und Xavier Sabata über Tenor Julian Prégardien und Bariton Sergio Foresti – bei den Händel-Festspielen werden alle Tonhöhen meisterlich hörbar gemacht.

www.haendelfestspiele-halle.de