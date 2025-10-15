Ein Abend voller Klang, Licht und Emotion: In der Händel-Halle erklingt die Musik von Ludovico Einaudi – zart, meditativ und von einem warmen Lichtermeer getragen.

Erleben Sie ein außergewöhnliches Konzert mit den unverwechselbaren Klängen von Ludovico Einaudi in der festlich erleuchteten Händel-Halle. Die magischen Melodien eines der bedeutendsten Komponisten und Pianisten unserer Zeit werden meisterhaft interpretiert von den Künstlern Alexandr Starý, František Panáček und Lucie Kubátová.

Einaudi hat mit seinem unverwechselbaren Stil – einer Verbindung aus Minimalismus, Poesie und emotionaler Tiefe – die Musikwelt geprägt. Seine Klavierwerke, schlicht und zugleich von berührender Schönheit, haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Viele seiner Kompositionen sind durch große Filmproduktionen bekannt geworden, darunter Ziemlich beste Freunde, Doktor Schiwago, This Is England und Nomadland.

Das Konzert in der Händel-Halle ist mehr als ein musikalisches Erlebnis: Ein Meer aus Kerzenlicht taucht den Raum in eine stimmungsvolle Atmosphäre, die Einaudis Musik visuell untermalt und ihre meditative Kraft noch verstärkt. In diesem einzigartigen Zusammenspiel von Klang und Licht entsteht ein Abend, der tief berührt und lange nachhallt.

Ein Fest für die Sinne – poetisch, intensiv und unvergesslich.

18. Februar 2026

