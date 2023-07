Auch in der Saison 2022/23 kommt das beliebte hannoversche Opern-Event zurück. Am 14. und 15. Juli 2023 erleben Sie die NDR Radiophilharmonie wieder live und open air im märchenhaften Maschpark.

Die stimmungsvolle Atmosphäre im Maschpark, in dem an den Sommerabenden tausende Menschen auf Decken und Stühlen einen Platz finden, ergreift stets auch die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und transportiert sich ebenfalls durch die Übertragungen in Hörfunk und Fernsehen.

Am Pult: Cornelius Meister

„Von Wien nach Rom” ist der Titel der diesjährigen Ausgabe, die einen wunderbaren Spannungsbogen von Wolfang Amadeus Mozart bis Giacomo Puccini bieten wird. Am Dirigentenpult vor dem Neuen Rathaus agiert dabei erstmals Cornelius Meister. Der gebürtige Hannoveraner ist einer der gefragtesten Operndirigenten überhaupt. Bei den Bayreuther Festspielen 2022 übernahm er kurzfristig das Dirigat des neuen Bayreuther „Rings”. Er dirigiert an allen großen Häusern, von der Wiener Staatsoper bis zur New Yorker MET. Derzeitig ist Meister Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart.

Junge Gesangsstars auf der Bühne im Maschpark

Auf der Bühne sind mit der australischen Sopranistin Nicole Car und dem kanadischen Bariton Etienne Depuis zwei Künstler zu erleben, die auf dem besten Wege sind, das neue Traumpaar der Opernwelt zu werden. Denn sie harmonieren musikalisch nicht nur auf den berühmten Opernbühnen von New York oder Mailand, sondern im Privatleben auch als Ehepaar. Der Tenor Xabier Anduaga sorgte bereits beim Hannover Klassik Open Air 2019 als Beppo in „Der Bajazzo” für Begeisterung. Inzwischen ist der junge Spanier weltweit bei den führenden Häusern begehrt und singt dort die großen Partien seines Fachs.

14. und 15. Juli 2023

