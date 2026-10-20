Mit einem Konzertabend, der ganz dem Schaffen Wolfgang Amadeus Mozarts gewidmet ist, präsentiert das Haus der Musik Innsbruck einen Höhepunkt seiner Academie-Konzerte. Unter der Leitung des international renommierten Dirigenten Matthew Halls musiziert das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck gemeinsam mit dem Tiroler Pianisten Michael Schöch. Auf dem Programm stehen drei Werke, die unterschiedliche Facetten von Mozarts kompositorischem Schaffen zwischen festlicher Unterhaltungsmusik, virtuosem Solokonzert und klassischer Sinfonik zeigen.

Den Auftakt bildet die „Serenata Notturna“ in D-Dur KV 239. Mozart komponierte das Werk 1776 in Salzburg und griff dabei die Idee zweier miteinander musizierender Instrumentalgruppen auf. Im Wechselspiel zwischen einem kleineren Solistenensemble und dem größeren Orchester entstehen reizvolle musikalische Dialoge, die an die Tradition des barocken Concerto grosso erinnern und zugleich Mozarts spielerischen Umgang mit musikalischen Formen erkennen lassen.

Mit dem Klavierkonzert in G-Dur KV 453 folgt eines der bedeutenden Werke aus Mozarts Wiener Schaffensperiode. Das 1784 entstandene Konzert wurde für seine Schülerin Barbara Ployer komponiert und verbindet technische Brillanz mit einer besonders feinsinnigen musikalischen Gestaltung. Die enge Verflechtung zwischen Klavier und Orchester verleiht dem Werk einen kammermusikalischen Charakter, während die abwechslungsreichen Themen und harmonischen Wendungen Mozarts unverwechselbare Tonsprache zum Ausdruck bringen.

Den Abschluss bildet die Sinfonie in A-Dur KV 201 aus dem Jahr 1774. Das Werk gehört zu den herausragenden frühen Sinfonien Mozarts und beeindruckt durch seine lebendige Melodik, seine klare musikalische Architektur und die sorgfältige Verarbeitung der einzelnen Themen. Mit Matthew Halls steht ein international gefragter Dirigent am Pult, der sich sowohl dem klassischen Repertoire als auch der historisch informierten Aufführungspraxis widmet. Michael Schöch, der sich als Pianist und Organist einen Namen gemacht hat, übernimmt den Solopart im Klavierkonzert. Gemeinsam gestalten die Musiker einen Abend, der Mozarts kompositorische Vielseitigkeit eindrucksvoll zur Geltung bringt.

29. April 2027

www.haus-der-musik-innsbruck.at