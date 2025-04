„Es wird so viel über Musik gesprochen und so wenig gesagt“, meinte Felix Mendelssohn Bartholdy. „Ich glaube überhaupt, die Worte reichen nicht hin dazu, und fände ich, dass sie hinreichten, so würde ich am Ende gar keine Musik mehr machen.“

Für einen bedeutenden Musiker von heute, Jörg Widmann, ist er einer der ganz Großen in der Musikgeschichte: „Ich habe eine riesige Affinität zu Mendelssohn“, erzählt Widmann, „wenn ich einen seiner langsamen Sätze höre, erkenne ich ihn sofort.“ Der „erste Klassizist“ unter den Romantikern war nicht nur ein die Kunst des Kontrapunkts mit ungeahnten Emotionen erfüllender Meister seines Fachs, sondern auch ein in vielen harmonischen Details „moderner“ Komponist – und ein wesentlicher Nachfolger Mozarts. Folgerichtig verbindet dieses Konzert eines der fulminanten Streichquartette Widmanns mit einem Mendelssohns und mit dem wundersamen Streichoktett desselben, in dem die Romantik in vielen Farben blüht und die Elfen tanzen.

26. Februar 2026

www.haus-der-musik-innsbruck.at