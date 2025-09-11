Ein Herbst voller Klang, Geschichte & Kulturgenuss: Das Haydn-Haus Eisenstadt lädt im Herbst zu einer Reihe besonderer Veranstaltungen, bei denen Musik, Geschichte und Kulinarik aufeinandertreffen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das tief in den kreativen Kosmos Joseph Haydns eintauchen lässt – lebendig vermittelt und vielschichtig erlebbar.



Lernen Sie Joseph Haydn ganz privat in seinen eigenen vier Wänden kennen: als Hausbesitzer, Ehemann, Liebhaber und natürlich als herausragenden und großartigen Komponisten und Musiker. Erfahren Sie mehr über seine Beziehungen zu anderen bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit und wie er das Musikleben seiner Epoche beeinflusst hat. Entdecken Sie, wie er in den sorgfältig rekonstruierten Räumen des 18. Jahrhunderts lebte.

Die Dauerausstellung „Haydn@home – Privates, Wissenswertes, Amüsantes“ bildet den Schwerpunkt und ist ab sofort ganzjährig geöffnet! In liebevoll rekonstruierten Wohnräumen des 18. Jahrhunderts erfahren Besucherinnen und Besucher, wie Joseph Haydn gelebt, gearbeitet und komponiert hat. Multimediale Stationen machen sein musikalisches Schaffen erlebbar, von weltberühmten Werken bis hin zu unbekannteren Opern, die in interaktiven Präsentationen neu entdeckt werden können. Zu den besonderen Exponaten zählen der originale Orgelspieltisch Haydns sowie das kostbare Baryton, einst ein Lieblingsinstrument der Fürstenfamilie Esterházy.

Ein musikalischer Höhepunkt am 26. September 2025 ist das Wandelkonzert, das an diesem besonderen Abend das gesamte Haydn-Haus erklingen lässt. In mehreren Stationen erleben die Gäste Musik ganz unmittelbar – begleitet von kleinen kulinarischen Köstlichkeiten nach historischen Rezepten. Das Salonkonzert präsentiert am 31. Oktober 2025 unter dem Motto „Das Haydn-Haus erklingt“ mit Musikern der Joseph Haydn Privathochschule, welche Werke von Haydn und seinen Schülern in kammermusikalischer Besetzung spielen – ein eindrucksvolles, intimes Musikerlebnis.

Auch der barocke Haydn-Kräutergarten zeigt sich im Herbst nochmal von seiner schönsten Seite. Als Joseph Haydn mit seiner Gattin nach Eisenstadt zog, erwarb er zusammen mit seinem Wohnhaus auch das „Kuchlgärtl beym oder hinter dem Spittal“. In diesem Kräutergarten wartet heute ein Schatz alter Weisheiten und barocker Rezepturen darauf, wiederentdeckt zu werden. Bei Schönwetter sind die Schätze dieses barocken Nutzgartens kostenfrei zu besichtigen. Noch bis Mitte September können Besucherinnen und Besucher historische Heil- und Küchenkräuter erkunden und sich ein herbstliches Kräutersträußchen zusammenstellen.

Entdecken Sie die außergewöhnliche Ausstellung „Haydn@Home” und das vielfältige Rahmenprogramm während der „Langen Nacht der Museen” am 4. Oktober 2025 im ehemaligen Wohnhaus des Ausnahme-Musikers. Ein vielfältiges Programm mit Konzerten am historischen Hammerflügel, einem Rätselspiel, Kreativtisch und kurzen Einblicken in Frau Haydns Küchengeheimnisse erwartet die Besucher.

Frau Mag. Elke Ferderbar vom Landesmuseum Burgenland hält am 16. Oktober 2025 unter dem Titel „Von Perchten, Hexen und Vampiren” einen Vortrag: Der burgenländische Jahreskreislauf ist voller mystischer Figuren und unheimlicher Gestalten wie Krampus, Lucia, Frau Percht, Hexen oder Vampire. Ein gruseliger und zugleich informativer Abend erzählt spannende Geschichten über diese Wesen und ihre Bräuche.

HAYDN FOR KIDS

Für Familien und Schulen gibt es natürlich weiterhin ein abwechslungsreiches Programm: Kinder und Jugendliche erleben bei eigens entwickelten Führungen und Workshops das Alltagsleben der Familie Haydn. Mit Spielen, Musik und kreativen Aktivitäten wird Geschichte zum Erlebnis – und der Komponist zur greifbaren Figur.

Das Haydn-Haus bietet ein auf Altersgruppen abgestimmtes Vermittlungsangebot für Kinder, Jugendliche, Familien und Institutionen wie Kindergärten oder Schulen. Jedes Programm wird individuell angepasst und ist nur nach vorheriger Anmeldung buchbar.

Für Kindergartenkinder

MARIES KLAVIERGESCHICHTEN

Puppenspiel-Geschichte: Ein interaktives Puppentheater, das junge Kinder spielerisch an die Welt von Joseph Haydn heranführt

Für Volksschulkinder

A HAYDN GAUDI & HAYDN MIT ALLEN SINNEN

Mitmach-Führungen & Workshops: Spielerisch-entdeckende Programme, die Grundschüler aktiv in das Leben der Familie Haydn einbinden […]

Für Jugendliche

(BA)ROCKSTAR HAYDN, KOMPONIEREN & DIRIGIEREN, JOSEPH HAYDN ALS SOCIAL MEDIA STAR, HAYDN MIT ALLEN SINNEN

Altersgerechte Führungen: Speziell abgestimmte Inhalte für ältere Kinder und Jugendliche, die sowohl historisches Verständnis als auch kreative Zugänge bieten

PAULIS ADVENTZAUBER

Stimmungsvolle Vorweihnachtsstunden im Kaminzimmer! – Komm und erlebe mit uns eine wunderbare Zeit im zauberhaften „Frumwaldhaus“. Sooo schön klingt der Advent! Tolle Geschichten, Lieder singen und musizieren stehen im Vordergrund. Außerdem darfst du nach Herzenslust Christbaumschmuck und kleine Geschenke zum Mitnehmen fertigen.

30. November und 7. Dezember 2025

