Das Haydn-Haus Eisenstadt befindet sich in der Haydngasse 19-21 und bildet mit dem Nachbarhaus das Haydnzentrum. Joseph Haydn erwarb dieses Haus 1766 und bewohnte es mit seiner Frau Maria Anna Theresia bis 1778. Das Haus beherbergt die Ausstellung „Haydn @ home – Privates, Wissenswertes, Amüsantes“ und die Erweiterung unter dem Motto: „So klingt das Haydn-Haus!“. Jährlich besuchen an die 10.000 Gäste diesen authentischen Ort, in dem Haydns Geist nach wie vor spürbar ist.

Die Dauerausstellung gewährt authentische Einblicke in das Alltagsleben Haydns und spiegelt mit detailgetreu rekonstruierten Räumen, farbenfrohen Streifenmustern und einer liebevoll gestalteten Inszenierung den Geschmack des 18. Jahrhunderts wider. Neben seinem musikalischen Schaffen werden auch Aspekte des privaten Lebens beleuchtet – von den nachgesagten Liebschaften bis hin zur kulinarischen Expertise seiner Frau.

Multimediale Erlebnisse und neue Klangwelten

Die Ausstellung wird durch innovative multimediale Elemente ergänzt, die Haydns Schaffen auf besondere Weise erfahrbar machen. Unter dem Motto „So klingt das Haydn-Haus!“ haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich mit den Klängen einzelner Orchesterinstrumente vertraut zu machen und außergewöhnliche Exponate zu entdecken. Der originale Orgelspieltisch der ehemaligen Haydn-Orgel aus der Bergkirche sowie eine Abschrift der Harmoniemesse illustrieren die herausragende Bedeutung Haydns für die Kirchenmusik seiner Zeit.

Ein weiteres Highlight ist das Baryton, das bevorzugte Instrument von Fürst Nikolaus I. Esterházy. Ein besonderer Bereich widmet sich Haydns Opern, die heute selten auf den Spielplänen großer Opernhäuser zu finden sind. Hier laden interaktive Inszenierungen und originale Partituren dazu ein, diese Werke neu zu entdecken. Den Abschluss der Ausstellung bildet ein Raum, der sich der Rezeption von Haydns Musik bis in die Gegenwart widmet und seine Bedeutung für Orchester und Ensembles weltweit unterstreicht.

Erleben Sie Joseph Haydns Welt hautnah!

Das Haydn-Haus Eisenstadt verspricht auch in der Saison 2025 ein einzigartiges Zusammenspiel aus Geschichte, Musik und Kulinarik. Lassen Sie sich von der beeindruckenden Atmosphäre verzaubern und in das Leben und Schaffen eines der größten Komponisten aller Zeiten entführen.

haydnhaus.at