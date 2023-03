Der Heidelberger Frühling wurde 1997 als klassisches Musikfestival gegründet und hat sich mittlerweile zu einem ganzjährig agierenden Kulturunternehmen entwickelt. Es veranstaltet verschiedene Festivals, Konzertreihen, Konferenzen, Förderprogramme für junge Künstler und Wettbewerbe, die im Jahr rund 47.000 Besucher erreichen.

Jede Festivalausgabe ist einzigartig. Neben den Programmen und Künstlern rückt der Rahmen einer Aufführung in den Fokus. So werden jedes Jahr neue programmatische Schwerpunkte gesetzt, die zu Perspektivwechseln und der Neubetrachtung von vermeintlich Altbekanntem einladen. Im Jahr 2022 feierte das Musikfestival seinen 25. Geburtstag.

Seit Beginn der Saison 2022/23 tritt Igor Levit als Co-Künstlerischer Leiter des Musikfestivals an die Seite des Intendanten Thorsten Schmidt. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, das Musikfestival als Plattform für Nachwuchskünstler und für Formatentwicklung weiter voranzutreiben. Sie definieren es als Diskursraum und Treffpunkt der Ideen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Kollaboration mit anderen Kulturpartnern, die Einbeziehung aktueller Kommunikationsmöglichkeiten im digitalen Bereich und eine ökologisch nachhaltige Programmentwicklung. Das Musikfestival findet 2023 findet vom 17. März bis 15. April statt und steht unter dem Motto „Zusammen“.

17. März bis 15. April 2023

