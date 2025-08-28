Wenn sich das Laub golden verfärbt und milde Sonnenstrahlen die Gassen der mittelalterlichen Altstadt erhellen, verwandelt sich Konstanz in ein Herbstparadies am Bodensee. Die größte Stadt der Vierländerregion zeigt im September, Oktober und November ihre facettenreichste Seite – zwischen glitzerndem Wasser, farbenfrohen Landschaften und einer Fülle kultureller Erlebnisse.

Magie auf dem Wasser

Die herbstlichen „Rundfahrten im Herbst“ der Bodensee-Schiffsbetriebe (25. Oktober bis 23. November) sind eine Einladung, die Region aus einer neuen Perspektive zu erleben. Während die Ufer in satten Rottönen und leuchtendem Gelb erstrahlen, ziehen an Deck die schneebedeckten Alpengipfel am Horizont vorbei. Wer Kulinarik und Panorama verbinden möchte, wählt die Genussfahrten: Traditioneller Zwiebelkuchen mit jungem Suser oder deftige Spezialitäten wie Schlachtplatte und Sauerkraut machen die Fahrt zu einem regional geerdeten Fest für die Sinne.

Blütenpracht auf der Insel Mainau

Auch die Insel Mainau feiert den Herbst in opulenter Farbigkeit. Rund 12.000 Dahlien tauchen den Südhang der Blumeninsel in ein schillerndes Mosaik aus Weiß, Gelb, Orange und Rot. Die beliebten Dinnele-Abende im September und Oktober kombinieren herzhafte Flammkuchen mit regionalen Weinen in stimmungsvoller Kulisse. Für Gartenliebhaber:innen ist der Blumenzwiebelmarkt ein Pflichttermin, während das Gräfliche Schlossfest (2.bis 5. Oktober) mit Mode, Musik, Weinproben und Führungen den barocken Charme des Schlosses lebendig macht.

Naturerlebnisse zu Fuß oder per Rad

Die sanften Herbsttage sind wie geschaffen für Entdeckungen in der Natur. Auf dem Premiumwanderweg SeeGang, bei Spaziergängen im Lorettowald oder zwischen den golden leuchtenden Weinbergen des Umlands eröffnen sich immer neue Perspektiven auf See und Alpen. Radfahrer:innen genießen perfekt ausgebaute Uferwege – ob sportlich ambitioniert oder entspannt genussvoll. Naturcampingplätze wie Litzelstetten-Mainau oder Klausenhorn laden bis Mitte Oktober zu naturnahen Kurztrips ein.

Für Kultur- und Erlebnisfreunde gibt es herbstliche Spezialtouren: Die „Goldener Herbst – Konstanz-Tour mit Schiff und Nachtwächter“ (ab 25. Oktober) verbindet eine Panorama-Schifffahrt mit einer stimmungsvollen Zeitreise durch die nächtliche Altstadt. Weinliebhaber:innen entdecken bei der „WeinTour Niederburg & große Weinprobe“ (9. Oktober & 13. November) das älteste Stadtviertel und die Weinkultur der Region.

Kulinarische Vielfalt

Auch auf den Tellern zeigt der Herbst seine ganze Fülle. Die BodenseefischWochen (15. September bis 12. Oktober) feiern heimischen Fisch in kreativen Variationen, während die WildenWochen (18. Oktober bis 23. November) regionale Wildspezialitäten in den Mittelpunkt rücken. Ein Geheimtipp: Die Spitalkellerei Konstanz, die in diesem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiert, lädt zu Weinproben in historischem Ambiente ein.

Shopping mit Seeblick

Als größte Einkaufsstadt am Bodensee lockt Konstanz auch Shoppingfreunde an. Am verkaufsoffenen Sonntag (12. Oktober) öffnen die Läden von 12 bis 18 Uhr ihre Türen, begleitet von einem Bio- und Regionalmarkt am historischen Konzil und der Eröffnung des neuen Bahnhofsvorplatzes. Wer den Bummel ausklingen lassen möchte, findet in den Cafés der Altstadt herbstliche Genüsse wie Zimtschnecken oder Pumpkin-Spiced Latte.

Konstanz im Herbst – mehr als ein Reiseziel

Konstanz im Herbst ist ein Ort der Entschleunigung und der Inspiration zugleich: Farben, Düfte und Klänge verschmelzen zu einem Erlebnis für alle Sinne. Ob aktiv in der Natur, entspannt auf dem Wasser oder genussvoll bei Wein und regionaler Küche – der Herbst am Bodensee lädt ein, die Stadt immer wieder neu zu entdecken.

Weitere Informationen unter:

www.konstanz-info.com/herbst