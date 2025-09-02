Wenn sich im September die Blätter im Schlosspark von Eisenstadt in herbstliches Gold tauchen, erwacht die burgenländische Hauptstadt zu einem besonderen Klang- und Kunstereignis: HERBSTGOLD, das Festival für Klassik, Jazz und Weltmusik, feiert 2025 seine neunte Ausgabe unter der Intendanz des international renommierten Geigers, Dirigenten und Intendanten Julian Rachlin. Seit 2017 gastieren im Rahmen des Festivals internationale Musiker:innen in Eisenstadt, seit 2021 verantwortet Rachlin das künstlerische Programm – und bringt erneut einen Mix aus Virtuosität, Emotion und innovativen Formaten auf die Bühne.

Das Festivalmotto „Ekstase“ fasst den Kern der Veranstaltung zusammen: Musik, die über das Alltägliche hinausführt, tief berührt und in intensive Klangwelten entführt. Rachlin versteht darunter Momente, in denen ein Ton nachklingt, Zeit stillzustehen scheint und Virtuosität auf Ausdruck trifft – eine Brücke zwischen Kunst und Seele. Elf Tage lang verwandeln sich Schloss Esterházy, der historische Park und die angrenzenden Plätze in eine Bühne für internationale Stars und junge Talente, flankiert von zeitgenössischen Kunstinstallationen, die Wind, Licht und Klang zu einem visuellen Erlebnis verbinden.

Das Festival startet glanzvoll mit Sir András Schiff und dem Chamber Orchestra of Europe, die zwei kontrastreiche Mozart-Konzerte sowie Dvořáks Serenaden präsentieren – eine Kombination aus Intimität und orchestraler Größe. Zu den weiteren Highlights zählen die Geigerin Janine Jansen, Schauspiellegende John Malkovich mit einem literarisch-musikalischen Abend zusammen mit Anastasya Terenkova, sowie Rachlin selbst, der gemeinsam mit Schiff im Duo auftritt. Mit dem BBC Philharmonic Orchestra feiert ein weiteres internationales Spitzenensemble sein Festivaldebüt.

Auch die Vielfalt des Programms beeindruckt: Andrè Schuen interpretiert romantische Lieder, das Janoska Ensemble verleiht Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ jazzige Nuancen, während Igudesman & Joo ihr „Best Of“-Programm präsentieren. Klassiker wie Brahms’ 4. Sinfonie, Beethovens „Eroica“ und Dvořáks „Aus der Neuen Welt“ erklingen neben Schönbergs kammermusikalischer „Verklärter Nacht“ und dem Cello-Konzert von Dvořák mit Jean-Guihen Queyras. Junge Talente wie die LGT Young Soloists und Pianistin Alexandra Dowgan bringen Werke von Schubert bis Philip Glass auf die Bühne.

Neben Musik bietet HERBSTGOLD kulinarische Höhepunkte: regionale Spezialitäten, pannonische Weine und Festivalkulinarik in Schlossquartier, Orangerie und Selektion Vinothek Burgenland bereichern das Erlebnis. Kunstinstallationen von Esterhazy NOW Contemporary, darunter Skulpturen, Klangobjekte und ein elf-Fahnen-Projekt, verbinden Natur, Wind und Klang zu einem visuellen Erlebnis. HERBSTGOLD 2025 ist damit ein Festival der Begegnungen, Klangfarben und Generationen – eine Einladung, Musikgeschichte, Gegenwart und Zukunft hautnah zu erleben.

10. bis 21. September 2025

www.herbstgold.at