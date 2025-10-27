1250 Jahre voller Ideen, Erfindungen und beständiger Erfolgsgeschichten – die Ausstellung „Gotha genial?! – Geistesblitze und Dauerbrenner aus 1250 Jahren“ im Herzogliches Museum Gotha lädt zur inspirierenden Zeitreise durch die Geschichte der Stadt ein.

Vom 27. April 2025 an öffnet im Herzoglichen Museum eine Ausstellung, die Gothas Rolle als Ort von Innovation, Tradition und Kultur feiert. Unter dem Titel „Gotha genial?! – Geistesblitze und Dauerbrenner aus 1250 Jahren“ werden Erfindungen und Entwicklungen gezeigt, die weit über die Stadt hinaus Wirkung entfalteten – von Bildungsreformen und mechanischen Neuerungen über Kunst und Technik bis hin zum gesellschaftlichen Engagement.

Anstelle einer reinen Chronologie rücken Themenbereiche wie „Politik“, „Bildung“, „Wirtschaft & Handwerk“, „Aus aller Welt nach Gotha“, „Typisch Gotha“ oder „Feste und Feiern“ in den Fokus. Über 180 Exponate – darunter Originalobjekte, Fotografien, Interviews, Ton- und Videostationen – lassen die Geschichte der Stadt lebendig werden. Eine besondere Ebene bildet die Zusammenarbeit mit der Universität Erfurt: Studierende haben oral-historische Interviews geführt und mit historischen Fotos die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in Festen und öffentlichen Räumen untersucht.

Ob Kindereinheiten, Sound- und Videoinstallationen oder Entdeckertouren – die Ausstellung spricht Besucher jeden Alters an. „Gotha genial?!“ zeigt, wie eine Stadt nicht nur Tradition bewahrt, sondern sich immer wieder neu erfindet – mit Ideen, die Bestand haben.

27. April 2025 bis 19. April 2026

www.stiftung-friedenstein.de