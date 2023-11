Eine fantasievolle Geschichte für Menschen die das Leben feiern, die Zukunft bewahren und mit Ilnur fliegen wollen.

Das Spezialgebiet der Albatrosse liegt neben den Langstreckenflügen auch im Sich-Lieb-Haben. Auch Bauchlandungen können sie gut. Nur Ilnur muss ersteres noch herausfinden. Bereits vor dem ersten Flug bekommt das Albatroskind Hilfe: Nicht nur die beflügelnden Worte der Eltern, auch die Hilfe eines Vogels ohne Federn namens Mensch und Rahel lassen Ilnur beginnen, die Welt zu erkunden. Die Begegnungen mit der Schildkröte Suppenschüssel, einigen Fischen, einem garstigen Möwenpaar und Walen, die zu Inseln werden, lassen Ilnur ungeahnte Perspektiven einnehmen und Weggefährten finden. Auch wenn sie nicht bei ihm sind, sind sie da, genau wie Ilnurs Eltern. Die Heimat trägt Ilnur in sich selbst, genau wie alles andere Lebendige. Aber da gibt es dieses Unlebendige, dieses Plastik, was mehr und mehr Platz einnimmt, auch in ihren Bäuchen und nicht so recht gehen will. Doch die Welt ist das Zuhause von Tieren, Pflanzen und Menschen, welches es zu schützen gilt und das müssen alle wissen.

Uraufführung 2. März 2024

weitere Aufführungen am 24. März sowie am 6. April 2024

